Albendazol elimina vermes; saiba para que serve e quais os efeitos

O albendazol é um medicamento anti-helmíntico (helmintos são um tipo de verme) e antiparasitário de amplo espectro indicado para eliminar diversos tipos de vermes e parasitas, principalmente aqueles que vivem no intestino.

O fármaco trata grande parte das parasitoses mais comuns, que atingem especialmente a população de baixa renda pela falta de água potável ou de tratamento de esgoto.

Entretanto, ninguém está isento de ter os vermes, uma vez que podem ser adquiridos pelo consumo de vegetais higienizados indevidamente ou manipulados por uma pessoa que não tem uma boa higiene pessoal, por exemplo.