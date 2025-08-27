Testes de personalidade realmente funcionam? Até onde dá para confiar?

Com o aumento da conscientização sobre saúde mental, nos últimos anos cresceu também a busca por ferramentas que prometem revelar quem somos de verdade. A ideia é simples: ao compreender melhor nossas características, seria possível curar traumas, lidar com feridas emocionais e até melhorar relações.

Não é à toa que testes de personalidade se multiplicaram na internet. Do tradicional Myers-Briggs, que define 16 tipos com base em conceitos do psiquiatra suíço Carl Jung, até propostas mais recentes, como as linguagens do amor e os estilos de apego, há opções para todos os gostos.

Parte da atração está justamente no caráter lúdico: responder perguntas, esperar pelo resultado e se surpreender com algo inesperado. Essa sensação de descoberta ocorre nos testes mais sofisticados e até nos quizzes informais de revistas adolescentes ou redes sociais.