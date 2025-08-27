Suplementos de clorofila e colágeno têm benefício real ou é puro marketing?

Entre em qualquer loja de produtos naturais, navegue pelo TikTok ou percorra as prateleiras de sua loja de produtos de beleza favorita e você se deparará com uma promessa familiar: a de que uma pílula, um pó ou uma poção pode ser o segredo para uma pele radiante, um aumento de energia ou até mesmo uma "desintoxicação" interna. Entre os mais badalados estão a clorofila —o pigmento verde das plantas agora encontrado em águas e tinturas da moda— e o colágeno, a proteína aclamada como o santo graal para uma pele jovem e articulações fortes.

Mas quanto desse burburinho é respaldado pela ciência? E quanto é apenas um marketing inteligente disfarçado com suco verde e embalagens brilhantes?

Vamos dar uma olhada mais de perto para explorar o que eles realmente fazem, o que as evidências dizem e se o seu dinheiro (e esperanças) pode ser melhor gasto em outro lugar.

Clorofila

As folhas verdes escuras, como a couve e o cavolo nero, são conhecidas por aumentar os níveis de nutrientes essenciais, como ferro, folato e betacaroteno. Elas também são ricas em clorofila —o pigmento que desempenha um papel fundamental na fotossíntese, o processo pelo qual as plantas usam a luz solar para produzir glicose e oxigênio.

Alguns influenciadores do bem-estar, incluindo Gwyneth Paltrow e Kourtney Kardashian-Barker, popularizaram a água de clorofila como parte de suas rotinas diárias de saúde. Ambas a promovem por meio de suas respectivas marcas de bem-estar —Goop e Poosh— divulgando uma série de supostos benefícios, desde a redução do odor corporal até o apoio à desintoxicação. Uma das alegações mais persistentes é que a clorofila —na forma de água ou suplemento— pode "oxigenar" o sangue.

Mas como Ben Goldacre —médico, acadêmico e crítico proeminente da pseudociência— apontou, essa afirmação não se sustenta. O corpo humano, diferentemente de uma folha de planta, não é inundado pela luz do sol. E sem luz, a clorofila simplesmente não consegue realizar a fotossíntese no intestino ou na corrente sanguínea. Ela não pode gerar oxigênio internamente —não importa quão verde seja o seu smoothie.

Então, o que a clorofila realmente faz? Além de transformar as plantas (e o seu cocô) em um tom vívido de verde, sua principal função é capturar a luz solar e converter água e dióxido de carbono em glicose e oxigênio. Volte sua mente para a biologia do GCSE (certificado escolar do Reino Unido, exceto Escócia) e para a conhecida equação da fotossíntese rabiscada no quadro branco.

Por meio desse processo, as plantas geram alimentos para si mesmas e para os animais, ao mesmo tempo em que liberam oxigênio na atmosfera. Esse é um caminho fundamental para a vida na Terra. Porém, como respiramos oxigênio e comemos carboidratos, conseguimos nos desenvolver sem a clorofila. E para que ela funcione nos seres humanos da mesma forma que funciona nas plantas, certamente precisaria estar presente em nossa pele —transformando-nos efetivamente na Bruxa Má do Oeste.

E quanto a essas alegações de saúde mais amplas? As embalagens de suplementos de clorofilina —uma forma semi-sintética e solúvel em água de clorofila que se acredita ser mais ativa— geralmente prometem desintoxicação, pele radiante, melhor cicatrização de feridas e até mesmo melhor odor corporal.

Os mecanismos sugeridos? A clorofila pode inibir o crescimento bacteriano ou neutralizar compostos de odor desagradável no intestino. Ela também foi recomendada como um eliminador de radicais livres —eliminando as moléculas instáveis geradas por toxinas ou pelo metabolismo que podem danificar os tecidos.

As evidências são variadas. Alguns estudos (bem mais antigos) sugerem que a clorofilina pode reduzir o odor das fezes e da flatulência, embora também possa torná-las verdes. Há evidências mais fracas quando se trata de halitose ou odor corporal. As pesquisas que apoiam seu papel como antioxidante são limitadas e o burburinho em torno da perda de peso é amplamente anedótico. Realisticamente, qualquer benefício nesse departamento provavelmente vem de uma dieta rica em verduras —com baixo teor de gordura e alto teor de fibras— e não da clorofila isoladamente.

As coisas ficam mais promissoras no tratamento de feridas. Os curativos à base de clorofila foram investigados por sua capacidade de acelerar a cicatrização e reduzir os odores de feridas infectadas.

Colágeno

Mas a clorofila não é a única substância dita "milagrosa" que está sendo vendida para o público do bem-estar. Veja o caso do colágeno —provavelmente ainda mais popular do que qualquer pó verde ou pílula de superalimento.

O colágeno é uma proteína e um componente natural do tecido conjuntivo encontrado em todo o corpo. Ele dá força e estrutura à pele, aos ossos, aos ligamentos, aos vasos sanguíneos e até mesmo ao coração e aos pulmões. Sem colágeno suficiente —ou em condições em que a produção de colágeno é prejudicada, como a síndrome de Ehlers-Danlos— os tecidos podem se tornar frágeis, propensos a danos ou de cicatrização lenta.

Mais uma razão, portanto, para garantir que nossos corpos possam produzi-lo. O colágeno é produzido a partir de aminoácidos —os blocos de construção da proteína— portanto, comer uma quantidade suficiente de proteína é essencial. A vitamina C também desempenha um papel vital, ajudando o corpo a sintetizar o colágeno a partir desses aminoácidos.

Mas será que realmente precisamos complementá-lo? O que dizem as evidências? Alguns estudos sugerem que os suplementos orais de colágeno podem ajudar a melhorar a aparência da pele, apoiar a saúde das articulações, aumentar a força óssea e aumentar a massa muscular. Mas não há evidências convincentes de que eles promovam a perda de peso ou tratem doenças cardiovasculares ou autoimunes —apesar das promessas grandiosas feitas por algumas marcas.

Os produtos tópicos de colágeno são ainda mais difundidos, mas seu respaldo científico é mais fraco. As moléculas de colágeno geralmente são grandes demais para serem absorvidas pela pele, o que significa que é improvável que tenham qualquer impacto significativo sobre as rugas. Na melhor das hipóteses, elas podem hidratar a superfície e oferecer um efeito de preenchimento temporário.

Em resumo, a pesquisa é irregular —encorajadora em algumas áreas, inconclusiva em outras. E quando se trata de apoiar a produção natural de colágeno do seu corpo, pode haver opções mais eficazes (e menos caras). Alimentos como frango, peixe, ovos e caldo de osso garantem uma boa ingestão de proteínas. O mesmo ocorre com os micronutrientes que apoiam o colágeno, incluindo vitamina C, cobre e zinco.

Portanto, a menos que você seja a Hera Venenosa do Batman (que, para ser justo, tem uma aparência fantástica), provavelmente não precisa se abastecer de clorofila. E, a menos que sua dieta seja deficiente, você também não precisa comprar pós ou cremes de colágeno.

Ame a pele em que você se encontra. É melhor do que ficar verde como a Elphaba de Wicked.

*Dan Baumgardt, professor sênior na Escola de Psicologia e Neurociência da Universidade de Bristol

Este artigo foi republicado do The Conversation sob a licença Creative Commons. Leia o artigo original.