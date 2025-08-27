O que o pum fedorento ou muito frequente pode indicar sobre saúde e rotina

Todo mundo solta pum. Pode ser motivo de risada, vergonha ou até de constrangimento numa reunião, mas a verdade é que o ato de liberar gases —também chamados de flatos— é parte inevitável do funcionamento do corpo humano, do bebê ao idoso.

Esses gases são produzidos pelas bilhões de bactérias que vivem no trato digestivo, responsáveis por quebrar carboidratos, gorduras e proteínas dos alimentos durante a digestão. A fermentação que ocorre no processo de absorção de nutrientes e formação do bolo fecal gera, inevitavelmente, a produção de gases.

Afinal, quantos puns por dia são normais? Quando o excesso pode ser sinal de problema? E por que alguns fedem mais do que outros?