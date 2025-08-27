O que muda no organismo ao reduzir a carne vermelha do prato?

Nesse cenário, adotar um padrão alimentar mais rico em vegetais não só protege a saúde individual como também contribui para a sustentabilidade ambiental e até para a economia das comunidades.

Benefícios e riscos dessa mudança

Ao reduzir a carne vermelha, o organismo passa a ingerir menos gordura saturada, vilã no acúmulo de colesterol "ruim" (LDL) e na pressão arterial elevada. Essa mudança diminui o risco de infarto, entupimento das artérias e outras complicações cardiovasculares.

Além disso, quem adota uma dieta baseada em frutas, verduras, legumes e grãos tende a consumir mais fibras, vitaminas e minerais que protegem contra tumores e diabetes.

O impacto não é só individual. A OMS destaca que dietas ricas em vegetais estão relacionadas a maior consumo de nutrientes, menor risco de câncer e doenças cardíacas e até à preservação ambiental.

Como fazer transição com segurança

É preciso lembrar que a carne vermelha é uma fonte importante de proteínas de alta qualidade e micronutrientes, como ferro, zinco e vitaminas do complexo B — sobretudo a vitamina B12, essencial para o sistema nervoso e a produção de células sanguíneas. A falta desses nutrientes pode comprometer a saúde se a dieta não for bem planejada.