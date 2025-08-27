O prazer pela incerteza: como funciona a cabeça de um viciado em jogo

Em três dias, Amanda*, 56, do Recife, perdeu R$ 120 mil. O dinheiro era do marido, que confiou nela após vender a casa da família. Tudo foi parar em plataformas de apostas online. Um clique em um anúncio no Instagram em 2024 mudou a vida dela. "Coloquei R$ 20 e ganhei R$ 200."
O que parecia ganho fácil se transformou em um vício devastador que consumiu sua saúde e seu casamento de 40 anos.
Após o lucro fácil da primeira aposta, ela passou a perder dinheiro de forma recorrente. A euforia de recuperar as perdas a levou a apostar compulsivamente. "Cheguei a dever para quatro agiotas."
A situação ficou insustentável quando o marido vendeu o imóvel para comprar um caminhão e confiou o dinheiro à esposa. "Ele colocou o dinheiro na minha conta, mas em três dias perdi tudo jogando."
Histórias como a dela não são raras —e têm raízes profundas. A "cabeça" da pessoa viciada em jogo funciona de maneira complexa, envolvendo uma combinação de fatores neurobiológicos, psicológicos e comportamentais. Especialistas ressaltam: não é falta de caráter, e sim uma doença com mecanismos próprios no cérebro.
Segundo dados do Lenad 3 (Levantamento Nacional de Álcool e Drogas), realizado pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp, mais de um quarto da população brasileira com 14 anos ou mais (25,9%) já apostou alguma vez na vida, e 17,6% o fizeram no último ano, isso significa que, só em 2024, quase 28 milhões de brasileiros apostaram pelo menos uma vez.
Por que o risco é tão viciante?
O fascínio pelo jogo não está na certeza do ganho, mas na incerteza —é isso que excita e motiva o cérebro. Quando o jogo se torna um problema, falamos do transtorno do jogo, uma dependência comportamental reconhecida formalmente em manuais de diagnóstico psiquiátricos como o DSM-5 e a CID-11. Diferente do uso de substâncias, não envolve químicos, mas compartilha características como a perda de controle, tolerância e abstinência.
No cérebro, o sistema de recompensa ligado à dopamina fica hiperestimulado. Com isso, o desejo de jogar cresce, enquanto o prazer real diminui. A pessoa pode dar uma importância enorme a algo que já não é mais tão prazeroso e, eventualmente, se torna sofrido.
Joana*, 34, descreve o vício como algo que vai além do dinheiro.
Mesmo que você faça R$ 20 mil, não joga pelo dinheiro, joga pelo prazer. Aquele prazer de jogar. Você esquece do mundo.
No Brasil, esse panorama se agrava com a explosão das plataformas digitais de apostas, as chamadas "bets". Elas se tornaram a segunda modalidade de jogo mais comum no país, atrás apenas das loterias, representando 5,6% da população e 32,1% dos apostadores.
O impacto é devastador: 66,8% dos usuários dessas plataformas são classificados com jogo de risco ou problemático, um aumento de quase 150% em comparação com outras modalidades. Essa expansão é alimentada por uma publicidade ostensiva —no futebol, por exemplo, as bets estão por toda a parte— e um discurso perverso de ganhos rápidos.
Amanda descreve o vício como uma prisão emocional: "É como uma droga, você não consegue parar". A compulsão a levou a mentir, esconder o vício e até deixar de comprar os próprios remédios. "Para você ter uma ideia, estava tão viciada que até remédio pra mim deixava de comprar pra jogar. Todo dinheiro que caía no Pix, queria jogar, cheguei a passar madrugadas jogando."
O grande motor dessa compulsão não é a vitória garantida. "Não é a certeza de ganho, é a incerteza, a possibilidade de ganhar que excita, que engaja, que motiva", explica o psiquiatra Hermano Tavares, coordenador do Ambulatório do Jogo Patológico no Instituto de Psiquiatria da USP. A promessa de ganhar ativa o sistema de gratificação do cérebro, liberando dopamina e tornando cada aposta mais importante.
O psiquiatra Thiago Roza, professor da UFPR, alerta: em casos graves, a pessoa pode furtar ou fraudar, até contra familiares, para recuperar perdas ou continuar jogando —mesmo quem nunca teve histórico criminal ou pertence a classes mais altas.
Joana conta que perdeu cerca de R$ 400 mil em 2 anos com jogos de aposta online —dinheiro que veio de uma casa vendida, empréstimos e até do comércio da família. "Estou arrasada com a situação que me encontro hoje. Nunca imaginei que isso aconteceria comigo", desabafa. O início foi com o Jogo do Tigrinho: "Coloquei R$ 50 e fiz R$ 200".
A facilidade aparente de multiplicar o dinheiro foi o gatilho para apostar, mas o que parecia um lucro fácil, deixou-a endividada. "Foi quando resolvi vender uma casa para tentar recuperar o que tinha perdido. Estava tão obcecada que vendi uma casa de R$ 100 mil por R$ 28 mil."
Com parte do valor em mãos, fez um depósito de R$ 3.000 em uma plataforma de apostas e, para sua surpresa, recebeu R$ 64.880. "Achei aquilo incrível. Foi quando comecei a apostar alto, mas em um único dia perdi cerca de R$ 60 mil."
A tentativa de recuperar o prejuízo virou obsessão. "Fui depositando e acabando com todo valor na ansiedade de recuperar. Já viciada, acabei perdendo tudo de novo." Ela passou então a pegar mais dinheiro emprestado, comprometeu outro imóvel e esgotou os recursos do comércio da família. "Até o comércio de construção que a gente tinha, não tem mais nada."
O transtorno do jogo também desafia a Justiça: muitos cometem crimes que jamais imaginaram, como furtar parentes. A psicóloga Maria Paula Magalhães Tavares de Oliveira, supervisora de psicoterapia no Programa Ambulatorial do Transtorno do Jogo no Instituto de Psiquiatria da USP, estima que para cada jogador há de seis a oito pessoas em volta que também são afetadas.
Por dentro da mente do jogador
A mente do jogador problemático cria distorções: busca padrões onde não há, tenta controlar o acaso e acredita que pode influenciar resultados aleatórios —uma espécie de pensamento mágico.
Acreditam que insistir trará recompensa, mesmo quando tudo depende do acaso. Além disso, a depressão pode piorar o vício —e os pensamentos distorcidos ajudam a manter o ciclo. Não é incomum as pessoas com transtorno de jogo terem outras questões que comprometem a saúde mental.
O jogo vira um problema quando há prejuízos significativos na vida pessoal, social e profissional. Sinais comuns incluem a necessidade de apostar quantias crescentes, inquietude ou irritabilidade ao tentar parar, repetidas tentativas malsucedidas de controle, absorção constante por pensamentos de jogo, e o comportamento de "perseguir as perdas" (tentar recuperar o dinheiro perdido apostando mais).
As consequências do transtorno do jogo vão muito além da falência financeira. Thiago Roza adverte que jogadores de alto risco têm mais de quatro vezes o risco de ideação suicida e mais de cinco vezes o risco de tentativas de suicídio.
Amanda, do Recife, faz tratamento psiquiátrico e psicológico no Caps (Centro de Atenção Psicossocial) já que o vício em jogo a fez tentar o suicídio. "Essas bets acabaram com a minha vida. Estou tomando remédio controlado e constantemente tenho muita dor no meio do peito."
Em 2023, Ângela Maria Camilo, 39, cometeu suicídio em Missão Velha (CE) após se viciar em apostas. "Nunca imaginei que minha irmã poderia tirar a própria a vida porque estava viciada. Descobri só depois quando olhei o celular dela após a morte", conta Jéssica Lobo.
Extratos acessados por Jéssica mostram que, de 2018 a 2023, a irmã perdeu mais de R$ 1 milhão jogando e ganhou apenas R$ 100 mil. Para alimentar o vício oculto, Ângela se endividou e pegou dinheiro da mãe.
Como quebrar esse ciclo?
Diante da complexidade e da gravidade desse problema de saúde pública, o tratamento é multifacetado e a prevenção, urgente. Os pilares do tratamento incluem:
Psicoterapia: tanto a TCC (terapia cognitivo-comportamental) quanto a psicoterapia psicodinâmica são eficazes. A TCC ajuda a identificar "pensamentos mágicos", trabalhar a "aleatoriedade" e criar estratégias para evitar gatilhos. A psicodinâmica investiga as raízes do comportamento, explorando conteúdos inconscientes e a história do paciente.
Medicamentos: não há um fármaco específico para transtorno do jogo, mas muitas comorbidades (depressão, ansiedade, TDAH, uso de substâncias) são tratadas com antidepressivos (fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram) ou naltrexona (usado também para tratar a dependência de álcool e opioides).
Intervenção motivacional: para ajudar o paciente a "reconhecer o problema e a ambivalência".
Orientação familiar: fundamental para a família entender a patologia, aprender a pôr limites firmes com afeto e ajudar a organizar as finanças.
Grupos de autoajuda: jogadores anônimos são acessíveis no país inteiro, inclusive online, permitindo que pares compartilhem experiências e se apoiem, reduzindo a vergonha.
Joana estima estar devendo atualmente mais de R$ 40 mil. "Digo que estou no fundo do poço. Não tenho R$ 1 na conta." A busca por ajuda começou recentemente, quando ela conheceu um grupo que reúne pessoas viciadas em apostas e o aplicativo Gamban, que bloqueia o acesso a plataformas de apostas.
Hoje, estou participando de um grupo de pessoas que tentam se livrar do vício assim como eu e, aos poucos, estou conseguindo. Joana
Jéssica, que perdeu a irmã para o vício, tenta criar a ONG Ângela Maria, como forma de homenageá-la, para acolher pessoas viciadas em jogos. "Já temos psicólogos e terapeutas voluntários e é impressionante que o número de pessoas que buscam ajuda com a gente não para de crescer."
A psicóloga Maria Paula enfatiza a importância de ajudar essas pessoas a encontrarem prazer com outras coisas que não o jogo. O tratamento vai muito além de parar de jogar: envolve mudar padrões de pensamento, criar estratégias, reconstruir relações e finanças e devolver à pessoa uma vida com sentido e prazer —sem depender do jogo.
Sobre o futuro, o cenário atual exige ações urgentes e coordenadas. O psiquiatra Thiago Roza propõe restringir o horário de acesso a plataformas de apostas e bloquear o acesso a todas as bets para usuários de alto risco. Maria Paula defende as mesmas regras de álcool e tabaco para as bets e disponibilizar tratamento de um jeito mais incisivo.
Além disso, especialistas defendem que é preciso desmontar o mito do "jogo responsável" usado pela indústria. Sem isso, milhões seguirão presos a uma roleta invisível, girando a vida no jogo.
Procure ajuda
Caso você tenha pensamentos suicidas ou conhece alguém que tenha, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por email, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.
Se você está tentando problemas com jogos de azar e está em São Paulo, o Instituto de Psiquiatria da USP pode te ajudar. O Programa Ambulatorial do Jogo busca pessoas maiores de 18 anos, que apresentem compulsão por jogos de azar, a ponto de prejudicar trabalho, finanças ou relacionamentos. As inscrições para triagem podem ser feitas pelos telefones (11) 2661-7805, (11) 99004-6247 ou email: proamjo.secretaria@gmail.com. Os atendimentos acontecem às quintas-feiras, no período da manhã e da tarde.
Você também pode procurar ajuda nos Jogadores Anônimos: https://jogadoresanonimos.com.br/.
*Os nomes das entrevistadas foram trocados para preservar a identidade.
