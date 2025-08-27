'Dieta para emagrecer?' Busca no Google agora é por remédios

O "boom" dos remédios injetáveis para emagrecer não é novidade. E dados do Google Trends divulgados pela Folha de S.Paulo mostram que dietas, treinos e até táticas "milagrosas" para eliminar gordura perderam espaço para os medicamentos que tratam a obesidade.

Segundo a reportagem, "remédio para emagrecer" já é a principal busca feita no Google para assuntos relacionados à perda de peso em 2025, à frente de pesquisas como "chás para emagrecer" (2º lugar entre as mais buscadas), "treino para emagrecer" (9º lugar) e "suco para emagrecer" (10º lugar).

Além disso, em agosto, o termo "canetas emagrecedoras" superou "dietas" em volume de buscas —a alta das buscas neste mês coincide com o início das vendas do Olire, medicamento injetável brasileiro para tratar obesidade (entenda mais sobre ele a seguir).