'Dieta para emagrecer?' Busca no Google agora é por remédios

Cesar Candido dos Santos
Do VivaBem, em São Paulo
Imagem
Imagem: Getty Images

O "boom" dos remédios injetáveis para emagrecer não é novidade. E dados do Google Trends divulgados pela Folha de S.Paulo mostram que dietas, treinos e até táticas "milagrosas" para eliminar gordura perderam espaço para os medicamentos que tratam a obesidade.

Segundo a reportagem, "remédio para emagrecer" já é a principal busca feita no Google para assuntos relacionados à perda de peso em 2025, à frente de pesquisas como "chás para emagrecer" (2º lugar entre as mais buscadas), "treino para emagrecer" (9º lugar) e "suco para emagrecer" (10º lugar).

Além disso, em agosto, o termo "canetas emagrecedoras" superou "dietas" em volume de buscas —a alta das buscas neste mês coincide com o início das vendas do Olire, medicamento injetável brasileiro para tratar obesidade (entenda mais sobre ele a seguir).

Qual a diferença entre Olire, Ozempic e Monjauro?

A caneta injetável Olire, da EMS, para tratar obesidade
A caneta injetável Olire, da EMS, para tratar obesidade Imagem: Divulgação/EMS

Fabricado pela farmacêutica brasileira EMS, o Olire é um medicamento injetável que tem como princípio ativo a liraglutida —mesma substância do Saxenda, remédio para obesidade da Novo Nordisk.

O Ozempic e o Wegovy, também da Novo Nordisk, têm como princípio ativo a semaglutida; e o Monjauro, da Eli Lilly, a tirzepatida.

  • COMO FUNCIONAM?

A liraglutida e a semaglutida agem no organismo como o hormônio GLP-1, deixando o esvaziamento gástrico mais lento e aumentando a saciedade. Isso reduz o apetite e leva à perda de peso.

Já a tirzepatida atua como o GLP-1 e no receptor do GIP, também ligado à saciedade e regulação do apetite.

  • RESULTADOS*
  • Liraglutida: perda de peso de 5% a 10%
  • Semaglutida: emagrecimento chega a 15%
  • Tirzepatida: redução no peso de até 20%
*Valores médios observados em pesquisas, mas há casos em que as três substâncias promoveram perda de peso superior
  • DIFERENÇAS NO USO

A liraglutida deve ser aplicada diariamente, pois seu tempo de vida no organismo é menor. Nos medicamentos com as outras duas substâncias, a injeção é semanal.

Impacto na saúde e no comportamento

'Ozempic é coadjuvante no emagrecimento'

Imagem
Imagem: Mariana Pekin/UOL

Em sua participação no programa Alt Tabet, do Canal UOL, o nútrologo Paulo Gusmão explicou que a perda de peso promovida pelos remédios pode não trazer benefícios sustentáveis se o paciente não mudar hábitos. "O remédio é coadjuvante. Se for protagonista, ao deixar de ser usado, tudo desmorona", disse o médico.

SUS seguirá sem remédios para tratar obesidade

Imagem
Imagem: Divulgação

Em sua coluna, Lúcia Helena analisa a decisão da Conitec, que vetou a possibilidade de a rede pública oferecer dois medicamentos contra a obesidade - com isso, a condição, que pode até matar, continuará sendo a única doença crônica não transmissível sem remédios disponíveis no SUS.

Efeitos dos medicamentos além do corpo

Imagem
Imagem: Getty Images

Na newsletter Futuro Presente, Maria Prata escreve sobre os impactos das canetas emagrecedoras no mercado de consumo. Restaurantes, por exemplo, estão adaptando seus cardápios e oferecendo "menus pra gente com pouca fome", pois quem usa os remédios come menos.

