Farinha da felicidade vira hit para metabolismo, mas entrega o que promete?

A procura por um superalimento ou uma combinação milagrosa é bastante frequente pela população. No entanto, não existe um alimento ou farinha que solucione todas as questões da saúde, muito menos trazer felicidade.

Thelma Feltrin, nutricionista, mestre em saúde pública

"Não é conhecida nenhuma comprovação científica robusta de que a mistura dessas diferentes farinhas possa potencializar os efeitos umas das outras", completa Feltrin, que também é membro do Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região (São Paulo e Minas Gerais).

Combinação de nutrientes e possíveis benefícios

De forma geral, a farinha da felicidade combina diferentes ingredientes e pode fornecer fibras, proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes que contribuem para a saúde.

"Embora seja um alimento concentrado de nutrientes, não fornece os macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) nem os micronutrientes (vitaminas, minerais e eletrólitos) em proporções equilibradas e quantidades adequadas. Por isso, seu uso é indicado como suplemento nutricional, podendo ser incorporado preferencialmente em refeições intermediárias", explica Isolda Prado, nutricionista, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).

Entre os possíveis efeitos associados ao consumo (e dependendo da composição da mistura), estão: