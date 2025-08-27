Com câncer, Val Marchiori relata medo de mamografia; quando fazer o exame?

A socialite e empresária Val Marchiori revelou ontem que foi diagnosticada com câncer de mama após a realização de uma biópsia por conta de um nódulo suspeito. Ao compartilhar a notícia, Val relatou ter medo de realizar a mamografia.

Fico culpando a mim mesma, e quantas mulheres também que deixam de fazer [a mamografia] por medo. [...] E essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia! Val Marchiori, em publicação no Instagram

Quando o exame deve ser feito

A cada dois anos para mulheres entre 50 e 69 anos sem sintomas suspeitos de câncer, segundo orientação do Ministério da Saúde. Já mulheres consideradas em grupo de alto risco, com histórico familiar ou anterior de câncer, devem iniciar o monitoramento a partir dos 35 anos.