Café coado, instantâneo ou espresso? Descubra qual é o mais saudável

Para muita gente, a manhã só começa de verdade depois de um bom café. Mas, diante de tantas opções —coado, instantâneo ou espresso— surge a dúvida: existe um tipo mais saudável?

A resposta não é tão simples. No fim das contas, todos têm benefícios parecidos, já que carregam nutrientes como antioxidantes, minerais e pequenas quantidades de vitaminas. A grande diferença está na quantidade de cafeína que cada um entrega — e no sabor, claro.

Também entram na equação fatores como o solo onde o café foi cultivado, o tipo de torra e até o momento da moagem.