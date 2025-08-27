Café coado, instantâneo ou espresso? Descubra qual é o mais saudável

Para muita gente, a manhã só começa de verdade depois de um bom café. Mas, diante de tantas opções —coado, instantâneo ou espresso— surge a dúvida: existe um tipo mais saudável?
A resposta não é tão simples. No fim das contas, todos têm benefícios parecidos, já que carregam nutrientes como antioxidantes, minerais e pequenas quantidades de vitaminas. A grande diferença está na quantidade de cafeína que cada um entrega — e no sabor, claro.
Também entram na equação fatores como o solo onde o café foi cultivado, o tipo de torra e até o momento da moagem.
O que muda de um tipo para outro?
No geral, se o grão for moído na hora, a bebida tende a ser mais rica nutricionalmente. O coado pode ter um pouco mais de nutrientes devido ao tempo de preparo e maior contato com o grão.
Entre os mais consumidos, o instantâneo pode ser classificado como menos saudável, por ter menos nutrientes e ser mais processado, apesar de ser mais prático.
De forma geral, em quantidades adequadas, todos podem ser ingeridos e promover benefícios, já que os nutrientes são semelhantes.
Café e cafeína: quem tem mais?
É importante se atentar para a quantidade de cafeína da bebida escolhida. Isso é um fator para definir a quantidade indicada por dia.
- Uma xícara de café coado (150 ml) costuma ter entre 80 e 100 mg de cafeína.
- Um espresso de 50 ml pode chegar ao mesmo valor, mas em um volume bem menor.
- O café instantâneo varia entre 40 e 80 mg por xícara, dependendo da marca e do processo industrial.
Por que o sabor é tão diferente?
A forma de preparo também mexe no paladar:
- O espresso, feito sob pressão, usa uma quantidade menor de água, tornando-o mais concentrado e com sabor mais acentuado.
- O coado, extraído lentamente, tende a ser mais suave e de menor acidez, se comparado com o espresso.
- O instantâneo perde parte do aroma e do sabor durante o processamento, ficando ainda mais discreto.
Possíveis benefícios do café
Consumido com moderação, o café de qualquer tipo traz vantagens que vão além da disposição matinal. Entre eles estão:
- Diminuir o risco de problemas cardíacos;
- Acelerar o metabolismo, o que contribui com a perda de peso;
- Diminuir a glicemia no sangue;
- Melhorar o funcionamento do intestino;
- Contribuir com a memória;
- Proteger o cérebro contra doenças degenerativas, como Parkinson e Alzheimer;
- Combater inflamações;
- Diminuir os efeitos nocivos do sol.
Como preparar sem perder pontos na saúde
O ideal é não adoçar o café. Mas, se não conseguir, vale usar alternativas como mel, canela, stévia, extrato de baunilha ou até um pouco de açúcar mascavo. Esses ingredientes adicionam sabor sem comprometer a qualidade nutricional da bebida.
Quanto é demais?
A recomendação é não ultrapassar 400 mg de cafeína por dia — o equivalente a cerca de quatro xícaras de café coado. Para o espresso, a conta é menor, já que ele concentra mais cafeína.
Mas atenção, refrigerantes, energéticos e chás como o verde e o preto também entram na soma de cafeína do dia.
Quem deve evitar
Apesar dos benefícios, alguns grupos devem evitar o cafezinho:
- Quem tem úlceras, gastrite e doenças intestinais, já que o café irrita a mucosa do estômago e intestino.
- Indivíduos com problemas cardíacos, pois afeta a frequência cardíaca.
- Quem sofre de insônia ou distúrbios do sono, já que a cafeína é um estimulante.
- Quem tem ansiedade ou distúrbios de humor.
- Quem tem osteoporose, pois a bebida interfere na absorção do cálcio no organismo.
- Gestantes e lactantes, pois pode provocar partos prematuros, abortos e afeta os bebês que estão sendo amamentados.
- Crianças menores de 12 anos também são mais suscetíveis aos efeitos da cafeína e devem evitar o consumo.
E claro: exagerar nunca é uma boa ideia. Doses altas de café podem causar taquicardia, azia, dores de cabeça, enjoos e até fadiga.
