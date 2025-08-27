Vacinas contra o HIV apresentam 80% de eficácia em testes iniciais

Vacinas estimulam a fabricação de cópias desta proteína do HIV, mas em locais diferentes. A primeira abordagem utiliza um método mais tradicional em que a célula é direcionada pela vacina a produzir as tais proteínas "envelope" livres e circulantes —prontas a se ligar ao vírus. A segunda abordagem, com mRNA, instrui a célula a produzir as mesmas proteínas, mas ligadas à membrana celular, espelhando a estrutura do HIV.

Testes em humanos contaram com 108 pessoas saudáveis entre 18 e 55 anos em dez locais nos EUA. Os participantes foram divididos em três grupos —dois que receberam vacinas de mRNA e um que recebeu o modelo tradicional com proteínas livres. Todos os imunizantes foram fabricados pela farmacêutica Moderna.

Cada participante recebeu três doses (altas ou baixas) de apenas uma das vacinas, com intervalo de semanas entre elas. Participantes e pesquisadores não escolheram quais vacinas cada paciente tomaria; o imunizante foi determinado aleatoriamente.

Cerca de 80% dos participantes que receberam qualquer uma das vacinas com mRNA mensageiro produziram anticorpos capazes de bloquear o HIV de entrar na célula. No entanto, apenas 4% dos participantes que tomaram a vacina com proteína "envelope" livre produziram resposta imunológica.

Todas as três vacinas foram bem toleradas pela maioria dos participantes, tanto em doses altas quanto baixas. Apenas sete participantes (ou 6,5% dos estudados) tiveram reações, entre elas grandes erupções de pele que coçavam. Cinco deles manifestaram sintomas por mais de seis semanas, alguns por anos, já que testes se iniciaram em 2022. Reações foram vistas em pacientes que receberam todas as vacinas, em quaisquer doses.

Mistura de vacinas também foi testada. Outro ensaio clínico do mesmo grupo de pesquisadores, em maio, investigou uma estratégia para proteger pessoas de mais variantes do HIV: dando uma vacina inicial de mRNA e doses complementares das outras duas vacinas. Nestes testes realizados nos EUA, Ruanda e África do Sul, os resultados foram promissores.