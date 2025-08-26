Nutricionista revela cinco verdades que ninguém te conta sobre suplementos

A FDA (Agência de Normas Alimentares) deixa claro que suplementos "não são medicamentos" e "não podem exercer ação farmacológica, imunológica ou metabólica". No entanto, muitas alegações online sugerem o contrário. Esse tipo de marketing, às vezes chamado de "healthwashing" - do inglês, mascaramento de algo como saudável para atender a interesses financeiros -, dá a impressão de que os suplementos têm poderes que eles não têm. Os suplementos não estão sujeitos aos mesmos testes e regulamentações que os medicamentos. Isso significa que podem ser mal formulados, dosados incorretamente ou rotulados incorretamente.

A ASA (Autoridade de Padrões de Publicidade), equivalente britânico ao Conar no Brasil, possui regras sobre como os anúncios de saúde podem ser feitos, inclusive nas redes sociais. Mas a aplicação da lei é difícil, especialmente em marketing de influência e esquemas de afiliados. Esquemas de marketing multinível (MLM) adicionam ainda mais complexidade. Vendedores, muitas vezes sem formação médica ou científica, promovem produtos usando relatos pessoais em vez de evidências. Embora a ASA forneça orientações específicas sobre como os vendedores de MLM podem anunciar suplementos, essas regras são frequentemente ignoradas, raramente aplicadas e frequentemente escapam às brechas regulatórias, o que significa que há anúncios realmente surpreendentes sendo feitos.

4. A indústria de suplementos é mais sobre vendas do que ciência

O mercado global de suplementos vale mais de R$ 730 bilhões. Como qualquer grande indústria, seu objetivo é o crescimento e o lucro. Isso influencia o desenvolvimento e a comercialização dos produtos. Se um suplemento realmente funcionasse, seria recomendado por médicos, não por influenciadores.

Alguns suplementos são apoiados por evidências, mas tendem a ser os menos chamativos, como ferro ou vitamina D. Muitos outros são anunciados com alegações que vão muito além do que a pesquisa mostra e são frequentemente promovidos por pessoas sem treinamento formal em nutrição ou saúde.

5. Alguns suplementos não são seguros para todos

A disponibilidade sem receita médica não significa que um suplemento seja seguro. Mesmo produtos rotulados como "naturais" podem interagir com medicamentos ou causar danos.