'O coração fica na mão o dia todo': como é viver com o órgão artificial

Quando realizar um transplante de coração não é possível, uma saída eficiente é ter um "coração fora do peito" —um dispositivo que funciona como uma bomba para ajudar a levar sangue para todo o corpo.
Essa foi a solução para Flávia Cristiani Belo Plumari, 48, após ela sofrer um infarto agudo do miocárdio.
"Minha vida era normal. Tenho duas filhas, era recepcionista em uma clínica, fazia atividades de casa normal. Sempre tive asma, era fumante e não praticava atividade física. No dia 14 de março de 2015, amanheci às 7h tendo um infarto", conta.
Calor insuportável, dor forte e persistente no estômago —"parecia que tinham mil facas fincadas na boca do estômago"—, suor excessivo, vômito e diarreia foram os sintomas. No hospital, o eletrocardiograma não identificou o infarto, ela foi medicada e voltou para casa.
Por volta de 17h, retornou ao hospital, onde o exame de sangue ajudou a confirmar o ataque cardíaco. Flávia ficou dez dias internada e começou o tratamento. "Esse infarto foi muito grande, perdi 70% do coração."
Mesmo com remédios —chegou a 32 por dia—, seguia com falta de ar, inchaço e precisando de internações. Um transplante cardíaco foi cogitado, mas depois de trombose no tornozelo e embolia pulmonar, com pressão alta no pulmão e problema no sangue que aumenta o risco cardiovascular, a chance de sucesso era baixa.
A solução foi colocar um coração artificial HeartMate3, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), capaz de bombear até dez litros de sangue por minuto. "Quando o enfermeiro me mostrou o controlador e as duas baterias externas, tomei um susto, mas do jeito que estava debilitada, não me importava", diz Flávia, que usa o aparelho há oito anos.
A gente vê pessoas em cadeiras de rodas, com muleta, carregando oxigênio. Esse é meu kit de sobrevivência.
Flávia Cristiani Belo Plumar
O controlador externo pode ser carregado dentro de uma bolsa ou num colete vestível. Os benefícios superam o peso do aparelho, de cerca de 3 kg. "Hoje, respiro bem, ando, vou em pagode, à feira. Faço tudo, não dependo de ninguém. O cansaço que tinha não existe mais", diz Flávia.
Coração na mão
O dispositivo de assistência ventricular esquerda (DAVE) é implantado no órgão e funciona como uma bomba para reforçar a capacidade do ventrículo esquerdo de levar sangue para todo o corpo. É essa parte do coração que fica mais enfraquecida na insuficiência cardíaca.
Ele é ligado a um aparelho externo que mostra indicadores do fluxo sanguíneo e a carga da bateria em um display.
Os cuidados são manter as baterias sempre carregadas, dormir "ligado na tomada" e manter a higiene da região do abdome por onde sai o fio que conecta a parte externa com a interna. A única restrição é imergir em água, com o devido cuidado de protegê-lo na hora do banho também.
Para algumas pessoas, o coração artificial é para a vida toda, mas pode ser temporário nos casos graves de pessoas à espera do transplante. "São pacientes com chance de deterioração clínica muito importante que esperam há muito tempo na fila", diz o intensivista e cardiologista Vitor Barzilai, coordenador das UTIs do ICTDF (Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal).
40 batimentos por minuto
Maria Santana de Souza, 75, também tem um coração fora do peito há um ano. A idade e o fato de ter feito tratamento contra câncer há 20 anos tornaram o transplante inviável. "Devido à radioterapia, o tórax direito ficou um ambiente hostil, e consideramos que o processo de retirada do coração seria mais difícil", explica Barzilai, que acompanhou o caso da aposentada.
Os sintomas de insuficiência cardíaca começaram em 2021, quando a filha Risia Kaliane Santana de Souza, 41, notou que a mãe estava com um cansaço diferente durante as caminhadas matinais. "Ela sempre foi muito ativa, participava de grupo de aeróbica, então aquilo foi um sinal de alerta", conta.
Na investigação, o ecocardiograma acusou algo grave. Depois de novos exames, Maria começou a se tratar com medicação, mas seguia com o coração fraco. Um dia, os batimentos chegaram a 40 por minuto, muito baixos. Monitorada na UTI, colocou um marcapasso, com idas e vindas ao hospital no período de adaptação.
Em 2023, o cansaço incomum voltou e no ano seguinte ela colocou um novo marcapasso, mas os sintomas persistiam. Maria voltou a ficar internada na UTI, entre maio e julho de 2024. "Quando tentava fazer desmame da medicação, ela tinha intercorrências. O médico informou que a situação era grave, que as únicas possibilidades seriam transplante cardíaco ou esperar cuidados paliativos", lembra Risia.
A família foi avisada que Ilhéus, a cidade baiana onde mora, não tinha recursos para seguir com o tratamento. Por meio do plano de saúde, com acionamento da Justiça, eles foram para Brasília, onde o médico Barzilai confirmou que o transplante era inviável, e o coração artificial seria possível.
O procedimento teve duas intercorrências, Maria teve problema renal e fez hemodiálise. Ao todo, passou por oito cirurgias, sendo que a última foi a amputação do dedo indicador direito e parte de outros, porque necrosaram. Depois de quase cinco meses no hospital, ela teve alta.
De volta à Bahia, a família foi se adaptando à nova realidade. Risia e o pai Geraldo Estevão de Souza, 74, aprenderam a lidar com o aparelho também e colocaram em prática o treinamento que tiveram no hospital para cuidar de Maria em casa. "Foi um período de muitos desafios, medo, esperança, fé e muito aprendizado", diz a filha.
Há incômodos também, como o peso do aparelho e os fios, mas a reconquista da independência vale muito. Ela voltou com as caminhadas dentro do possível, recobrou a função da mão direita e se alimenta sozinha. Para onde vai, carrega a bolsa.
Ela fica com o coração na mão durante o dia todo.
Risia Kaliane Santana de Souza
Entenda a insuficiência cardíaca
Quando o coração não bate de forma eficiente, a diminuição do fluxo sanguíneo para o corpo pode causar sintomas como falta de ar e cansaço. Com o tempo, o órgão enfraquecido leva à insuficiência cardíaca.
"Ela é tida como a via final de todo tipo de cardiopatia", explica Barzilai. Doença de Chagas e cardiomiopatia dilatada, em que partes do coração aumentam de tamanho, são causas para insuficiência cardíaca.
O quadro leva ao acúmulo de líquido no pulmão, fígado, rins, pernas e abdome, causando inchaço e diminuição da função renal. O tratamento inclui tomar remédios para melhorar o desempenho do coração e tirar o excesso de líquido em visitas pontuais a um centro médico.
Casos graves de insuficiência cardíaca precisam de monitoramento em UTI e são a principal indicação para transplante de coração. Mas algumas pessoas não podem realizar o procedimento, com contraindicação absoluta.
"Geralmente, é uma combinação de idade avançada, sensibilização imunológica, presença de neoplasias (tumores) com tratamento recente e hipertensão pulmonar", diz Barzilai. Nesses casos, um recurso eficiente é ter um coração fora do peito.
