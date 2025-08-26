'O coração fica na mão o dia todo': como é viver com o órgão artificial

"Minha vida era normal. Tenho duas filhas, era recepcionista em uma clínica, fazia atividades de casa normal. Sempre tive asma, era fumante e não praticava atividade física. No dia 14 de março de 2015, amanheci às 7h tendo um infarto", conta.

Flávia com seu coração artificial na bolsa Imagem: Arquivo pessoal

Calor insuportável, dor forte e persistente no estômago —"parecia que tinham mil facas fincadas na boca do estômago"—, suor excessivo, vômito e diarreia foram os sintomas. No hospital, o eletrocardiograma não identificou o infarto, ela foi medicada e voltou para casa.

Por volta de 17h, retornou ao hospital, onde o exame de sangue ajudou a confirmar o ataque cardíaco. Flávia ficou dez dias internada e começou o tratamento. "Esse infarto foi muito grande, perdi 70% do coração."

Mesmo com remédios —chegou a 32 por dia—, seguia com falta de ar, inchaço e precisando de internações. Um transplante cardíaco foi cogitado, mas depois de trombose no tornozelo e embolia pulmonar, com pressão alta no pulmão e problema no sangue que aumenta o risco cardiovascular, a chance de sucesso era baixa.

A solução foi colocar um coração artificial HeartMate3, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), capaz de bombear até dez litros de sangue por minuto. "Quando o enfermeiro me mostrou o controlador e as duas baterias externas, tomei um susto, mas do jeito que estava debilitada, não me importava", diz Flávia, que usa o aparelho há oito anos.