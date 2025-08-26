8 sinais de alerta da queda de testosterona e como prevenir o problema

Chamada popularmente de "hormônio masculino", a testosterona tem funções muito mais amplas do que se imagina. Presente tanto em homens quanto em mulheres, ela atua no desejo sexual, na manutenção e ganho da força, na construção de massa muscular, na queima de gordura e até na saúde óssea.

Produzida nos testículos dos homens e nos ovários e glândulas adrenais das mulheres, a testosterona sofre uma queda natural ao longo da vida. Nos homens, que têm níveis naturalmente mais altos, essa redução começa a ser perceptível a partir dos 30 anos, com uma queda de cerca de 1% ao ano. Após os 50, a curva se acentua. Estima-se que um em cada quatro homens apresente sintomas de testosterona baixa em algum grau.

Os sinais do corpo

A diminuição da testosterona não se manifesta de forma igual em todos os homens. Ainda assim, alguns sintomas são comuns: