Está difícil ganhar músculos? Por que um tempo de descanso pode ajudar

O paradoxo do esforço

Todo atleta sabe que melhorar exige superação. Levantar mais do que ontem, correr mais rápido, pedalar mais longe. O problema é quando o corpo não tem tempo de se recuperar totalmente entre as sessões. O cansaço, que deveria ser um sinal de progresso, se transforma em freio. Sem descanso suficiente, o rendimento despenca em vez de subir.

Essa armadilha é comum em amadores disciplinados, que, ao perceberem estagnação ou retrocesso, respondem com mais intensidade, e não com pausa. O excesso de zelo vira sabotagem.

A ciência da recuperação

A prática de exercícios contínua e sem pausa esgota o glicogênio, o combustível armazenado nos músculos. Esse estoque dura, em média, de uma hora e meia a duas horas de atividade. Mesmo em atletas bem treinados, leva cerca de um dia para ser reposto. Já em iniciantes, o processo pode demorar até dois dias.

Além disso, o tecido conjuntivo — que dá sustentação e elasticidade aos músculos — também sofre microdanos e precisa de tempo para se regenerar. Pesquisas mostram que, em corridas de longa duração, como ultramaratonas, os músculos chegam a perder elasticidade, tornando cada quilômetro final até 50% mais desgastante do que os iniciais.