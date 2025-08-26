Dieta mediterrânea reduz risco de adoecer em quem tem 'gene do Alzheimer'

Pesquisadores coletaram dados de padrões de alimentação utilizando questionários e exames de sangue. Eles foram utilizados para verificar a presença de metabólitos, substâncias produzidas pelo metabolismo como resultado de reações químicas responsáveis por funções vitais.

Testes genéticos determinaram o risco herdado de ter Alzheimer de cada participante do estudo. Além disso, foi observado o desenvolvimento de demência ao longo das três décadas: 1.037 mulheres passaram por teste cognitivo regular por telefone.

Cientistas concluíram que aqueles com dois genes APOE4 que adotavam uma dieta mais próxima à mediterrânea tinham cerca de 35% menos risco de desenvolver a demência associada ao Alzheimer. Além disso, seu declínio cognitivo —a piora das faculdades mentais— se mostrou mais lento.

Quanto maior a disciplina do paciente em relação à adoção da dieta, menor foi o seu risco. Além disso, as pessoas com o gene APOE4 têm metabolismos diferentes que respondem mais dramaticamente a nutrientes saudáveis como os da alimentação mediterrânea, concluiu o estudo. Processos metabólicos (digestão, produção de energia e a reparação de nervos e tecidos do corpo) são dependentes de vitaminas, enzimas, aminoácidos e gorduras que comemos. E a qualidade deles na dieta mediterrânea é maior.

Melhorar a função metabólica das pessoas com APOE4 por meio da dieta pode explicar, ou ao menos parcialmente explicar, a grande queda no risco de demência que vimos no nosso estudo. Claro, precisamos de estudos futuros para validar ainda mais este conceito. Yuxi Liu, autora principal e pesquisadora do Hospital Brigham and Women's de Boston e da Faculdade de Medicina de Harvard, em entrevista à rede americana CNN

O estudo tem limitações, pois foi conduzido apenas com indivíduos com bom nível de educação formal e ascendência europeia. Pesquisadores admitiram que precisam investigar populações mais diversas. Eles também esperam explorar se alterações da dieta para atingir metabólitos específicos ou outras intervenções podem reduzir o risco de Alzheimer e demência de forma personalizada, com base no perfil genético de cada paciente.