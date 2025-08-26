5 coisas que seu médico gostaria que você soubesse sobre ansiedade

1) Nem sempre ela é ruim e nem é fraqueza de caráter

Quem está vivo sente ansiedade em algum grau, já que se trata de uma reação natural que faz parte da capacidade de reagir a determinadas situações, como a perspectiva de perder o emprego, a dificuldade de recolocação, o fim de um relacionamento ou um exame próximo.

Apesar disso, quando a ansiedade é intensa, frequente e até fora de contexto, a ponto de atrapalhar o trabalho, o sono, a rotina, as relações sociais ou a saúde física, isso sinaliza a necessidade de uma mudança pessoal ou coletiva. É aí que ela deixa de ser protetora e merece ser avaliada por um especialista.

Os variados transtornos de ansiedade estão associados à interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais.

O cérebro de quem tem ansiedade reage de forma mais forte a certos estímulos. Assim, tal condição não pode ser definida como uma fraqueza de caráter diante dos desafios do dia a dia.

2) Remédios para a ansiedade não mudam personalidades

Ao contrário do que muitos acreditam, a medicação não tem o efeito de mudar o seu jeito de ser. Quem tende a ter respostas de ansiedade em diversas situações, não se transformará em zen ou desapegado de qualquer preocupação por meio de medicamentos.