Como sofrimento na infância pode impactar a vida adulta e o que fazer?

É preciso lembrar, no entanto, que o que é marcante ou doloroso para uma pessoa não tem necessariamente o mesmo efeito em outra. Além disso, existem vários fatores —contexto social, amigos, ambiente escolar— que interferem em maior ou menor grau naquilo que foi vivido quando criança.

Caminhos para se fortalecer

Entenda que você é a soma de todas as suas experiências: mais do que se apegar às lembranças negativas da época de criança, é preciso ter em mente que diversas vivências compõem quem somos e podem dar um sentido diferente ao que aconteceu.

Fortaleça sua autoestima: é possível reconstruí-la. Sentir-se inferiorizado depende da imagem que a pessoa tem de si mesma e das crenças que alimenta a respeito de suas incapacidades —e não apenas da maneira como os outros a veem. Listar todas as qualidades que têm atualmente, em vez de se ater aos prováveis defeitos que lhe atribuíram no passado, pode melhorar a autoimagem.

Construa uma rede de apoio: não são poucas as pessoas que na idade adulta se dão conta de quanto os familiares são tóxicos. Romper laços ou buscar o diálogo como forma de ressignificar os relacionamentos é uma decisão que compete a cada um. Nessas circunstâncias, o convívio com os amigos pode ser uma boa estratégia para superar as assombrações do passado. Família não pode ser escolhida, mas o círculo de amizades, sim.

Não perpetue o sofrimento com seus filhos: é muito comum que as pessoas criem seus filhos espelhados em seus pais. Uma vez que você tomou consciência desse ciclo nocivo, pode quebrar o padrão e buscar novos modelos mais saudáveis e afetuosos para aplicar na própria família. A preocupação em não dar continuidade a práticas que considera sofridas na educação dos filhos já é, por si, uma maneira de ressignificar seu passado.