Sente choques sem explicação? Isso pode indicar problemas de saúde

Todo mundo já esbarrou o cotovelo em uma quina e sentiu aquele choque instantâneo que percorre o braço até os dedos. O responsável é o nervo ulnar, que passa bem próximo da pele e, ao ser pressionado, dispara impulsos elétricos capazes de simular uma fisgada eletrizante. Mas quando essa sensação surge sem motivo aparente, pode ser um sinal de alerta do corpo.

Os nervos conduzem mensagens do corpo para o cérebro e vice-versa sobre o que é captado pelos diversos receptores, por meio de impulsos elétricos. Quando sofrem compressão, inflamação ou lesão, podem gerar sensações como dormência, formigamento e choques repentinos. Esse quadro, chamado parestesia, vai muito além de uma simples batida acidental (situação momentânea, que não requer preocupação) e pode estar associado a problemas físicos ou até emocionais.

Doenças musculoesqueléticas

Diversos distúrbios estão ligados a choques pelo corpo. No rosto, a neuralgia do trigêmeo provoca dores intensas e descargas repentinas ao falar ou mastigar, geralmente por compressão do nervo trigêmeo.