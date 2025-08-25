Pulmão de porco é transplantado pela 1ª vez em humano e funciona por 9 dias

Um edema grave (inchaço) foi observado 24 horas após o transplante. Os pesquisadores identificaram acúmulo de líquido, provavelmente devido a um dano no tecido provocado no momento em que o fluxo sanguíneo do órgão foi restaurado.

A presença de anticorpos sinalizou rejeição, que pareceu contribuir para danos ao enxerto. Isso ocorreu nos dias 3 e 6 após o procedimento, com recuperação parcial no dia 9. Medicamentos de imunossupressão foram usados, com ajustes feitos ao longo do período de observação. Ao jornal The Guardian, o professor Peter Friend, da Universidade de Oxford, observou que a própria morte cerebral do receptor provoca um estado inflamatório agudo. Então, parte do que os cientistas viram pode ter sido em função disso.

O estudo demonstra viabilidade, mas há desafios. Os pesquisadores citam problemas relacionados à rejeição e infecção de órgãos e falam que mais estudos pré-clínicos são necessários antes de levar a técnica à prática clínica.

Ressalvas

O estudo foi feito em apenas uma pessoa. "Esses pulmões não são capazes de sustentar um paciente de forma independente", disse Justin Chan ao The Guardian, um cirurgião de transplante de pulmão do NYU Langone Transplant Institute, que não estava envolvido no estudo.

Resultado é um "passo a mais" na pesquisa com xenotransplante. A viabilidade de outros órgãos do animal, como fígado, rins e coração, já foi estudada. "Muito mais trabalho é necessário e não estamos no alvorecer de uma era de xenotransplante pulmonar usando pulmões de porco", disse Andrew Fisher, professor de transplante de pulmão na Universidade Newcastle.