Primeiro cardio ou treino de força? Como a ordem impacta no resultado

Na academia, a sequência dos exercícios pode ser decisiva. Correr na esteira antes de levantar peso ou deixar o aeróbico para o final não é apenas uma questão de gosto: cada escolha reorganiza a forma como o corpo gasta energia, reage ao cansaço e constrói músculos.

Aeróbico antes da musculação

Quando o objetivo principal é ganhar resistência física, começar pelo cardio faz mais sentido. O corpo ainda descansado consegue manter a intensidade da corrida, da bike ou do elíptico, o que fortalece o fôlego e protege a saúde do coração.

Esse caminho também pode ser estratégico para quem não curte muito a musculação. O motivo está na endorfina liberada durante o aeróbico: elas funcionam como um "ânimo químico" que aumenta a sensação de bem-estar, facilitando a transição para os exercícios de força.