Trump tem mão maquiada após diagnóstico de doença venosa; entenda o quadro

Hematoma na mão não teria relação com doença, segundo a Casa Branca. Leavitt disse que a mancha "é consistente com uma pequena irritação dos tecidos moles causada por apertos de mão frequentes e pelo uso de aspirina, que é tomada como parte de um regime padrão de prevenção cardiovascular".

Em estágio mais avançado, a insuficiência venosa crônica pode causar úlcera venosa. São feridas que aparecem na perna, perto do tornozelo, devido à dificuldade do retorno do sangue das pernas para o coração.

A condição é caracterizada por alterações nas veias das pernas, que se dilatam ou têm suas válvulas venosas danificadas. Isso faz com que o fluxo sanguíneo reduza e a pressão dentro dos vasos aumente. Pode haver obstrução ou refluxo, com o sangue subindo e descendo.

Causas, sintomas e tratamento

A causa primária da insuficiência venosa crônica é genética. Varizes são um sintoma da condição, e fatores de risco incluem obesidade, envelhecimento, gestações e ficar sentado ou em pé por longos períodos. Ter histórico de trombose venosa profunda pode ser uma causa secundária do quadro, mas não é a mais comum.

O quadro causa retenção de líquido e outros sintomas. É uma doença progressiva que apresenta dor, cansaço, depois veias dilatadas e inchaço. A perna fica mais frágil, e no homem pode acontecer de perder os pelos no final da perna.