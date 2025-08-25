Cérebro 'prevê' amizades: estudo mostra como surgem os amigos imediatos

Onde a amizade nasce no cérebro

As áreas mais alinhadas entre futuros amigos estão relacionadas à interpretação de histórias, atenção e respostas emocionais. Isso sugere que a amizade verdadeira não depende apenas da proximidade física ou da convivência inicial (como colegas de sala ou vizinhos), mas de uma sintonia profunda sobre como cada um compreende situações e reage a estímulos.

Em alguns casos, os cientistas encontraram semelhanças em até 40 regiões do cérebro entre pessoas que se tornariam próximas. Quanto mais parecida a atividade cerebral, mais resistente tende a ser o vínculo. Daí uma possível explicação do motivo de algumas amizades surgirem rapidamente e durarem, enquanto outras se desfazem mesmo após semanas ou meses de convivência.

Nem sempre a previsão é certeira

O cérebro também comete equívocos e faz julgamentos rápidos baseados em primeiras impressões, experiências passadas e até traços próprios que não gostamos em nós mesmos. Essa avaliação superficial pode gerar antipatia imediata, mesmo sem motivo real.

Fatores como semelhança física ou comportamental com pessoas que nos causaram aborrecimento, inseguranças, traumas ou certos transtornos de personalidade podem levar a preconceitos automáticos. Pessoas que julgam os outros com frequência, com base em estereótipos, podem interpretar um simples sorriso ou desvio de olhar como falsidade ou arrogância.