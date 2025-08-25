Bebidas quentes podem aumentar risco de câncer; por que isso acontece?

Quando você pede um café, você pede que ele venha "bem quente"?

Quer você goste de chá, café ou qualquer outra coisa, as bebidas quentes são um ritual reconfortante e altamente pessoal. A temperatura exata para preparar o chá ou servir o café para obter o melhor sabor é um tema muito debatido.

Mas pode haver algo mais que você não está considerando: sua saúde.

Sim, as bebidas quentes podem ser quentes demais —e estão até mesmo associadas ao câncer. Então, vamos dar uma olhada nas evidências.

Qual é a relação entre bebidas quentes e câncer?

Não há evidências de uma ligação direta entre bebidas quentes e câncer de garganta e as evidências de uma ligação entre bebidas quentes e câncer de estômago são pouco claras. Mas há uma ligação entre bebidas quentes e cânceres do "tubo alimentar" ou esôfago.

Em 2016, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer classificou a ingestão de bebidas muito quentes, ou seja, acima de 65°C, como "provavelmente carcinogênica para os seres humanos" - essa é a mesma categoria de risco das emissões de fumaça de madeira em ambientes fechados ou da ingestão de muita carne vermelha.

O relatório da agência constatou que a responsabilidade era da temperatura, e não das bebidas.

Isso se baseia principalmente em evidências da América do Sul, onde estudos encontraram uma ligação entre beber muito mate — uma bebida tradicional à base de ervas geralmente consumida em torno de 70ºC — e um risco maior de câncer de esôfago.

Estudos semelhantes no Oriente Médio, África e Ásia também confirmaram a ligação entre o consumo de bebidas muito quentes e o desenvolvimento de câncer de esôfago.

No entanto, até recentemente, não havia pesquisas substanciais que explorassem essa ligação na Europa e em outras populações ocidentais.

Neste ano, um grande estudo com quase meio milhão de adultos no Reino Unido confirmou que o consumo de grandes quantidades de bebidas muito quentes (chá e café) estava associado ao câncer de esôfago.

O estudo constatou que uma pessoa que bebia oito ou mais xícaras por dia de chá ou café muito quente tinha quase seis vezes mais probabilidade de desenvolver câncer de esôfago, em comparação com uma pessoa que não bebia bebidas quentes.

Como as bebidas quentes causam câncer?

A ingestão de muitas bebidas muito quentes pode danificar as células do revestimento do esôfago e acredita-se que, com o tempo, isso pode levar ao desenvolvimento de câncer. Os pesquisadores propuseram essa ligação pela primeira vez há quase 90 anos.

O que sabemos sobre como as bebidas quentes podem danificar o esôfago vem principalmente de estudos com animais.

A água muito quente pode acelerar o crescimento do câncer. Um estudo em animais de 2016 estudou ratos propensos a desenvolver câncer. Os ratos que receberam água muito quente (70°C) tinham maior probabilidade de desenvolver lesões pré-cancerígenas no esôfago, e mais cedo, em comparação com os ratos que receberam água em temperaturas mais baixas.

Outra teoria é que os danos causados pelo calor ao revestimento do esôfago enfraquecem sua barreira normal, aumentando o risco de mais danos causados pelo refluxo de ácido gástrico (do estômago). Com o tempo, esse dano crônico pode aumentar a chance de desenvolvimento de câncer de esôfago.

O quanto você bebe é importante?

O risco de câncer pode depender da quantidade de líquido quente que você bebe de uma só vez e com que rapidez. Parece que beber muito de uma só vez tem mais probabilidade de danificar o esôfago, causando uma lesão por calor.

Em um estudo, os pesquisadores mediram a temperatura dentro do esôfago de pessoas que bebiam café quente em diferentes temperaturas.

Eles descobriram que o tamanho do gole que a pessoa tomava tinha mais impacto do que a temperatura da bebida. Um gole muito grande (20 mililitros) de café a 65°C aumentou a temperatura dentro do esôfago em até 12°C. Com o passar do tempo, goles grandes podem levar a lesões térmicas contínuas que podem danificar as células.

Um pequeno gole ocasional de café a 65°C provavelmente não resultará em nenhum problema de longo prazo. Mas, ao longo dos anos, o consumo de grandes quantidades de bebidas muito quentes pode muito bem aumentar o risco de câncer de esôfago.

Então, qual é a temperatura segura?

As temperaturas de preparo de bebidas como o café são muito altas, geralmente próximas ao ponto de ebulição da água.

Por exemplo, bebidas quentes "para viagem" às vezes podem ser servidas em temperaturas muito altas (cerca de 90°C) para permitir o resfriamento quando as pessoas as tomam mais tarde no escritório ou em casa.

Um estudo dos Estados Unidos calculou a temperatura ideal para o café, levando em conta o risco de lesão por calor no esôfago e preservando o sabor e o gosto. Os pesquisadores chegaram a uma temperatura ideal de 57,8°C.

Dicas para consumir bebidas quentes com segurança

Vá devagar, não tenha pressa e aproveite.

É importante dar tempo para que uma bebida muito quente esfrie e a pesquisa mostrou que a temperatura de uma bebida quente pode cair de 10 a 15°C em cinco minutos.

Outras coisas que podem ajudar a esfriar uma bebida quente:

Por fim, pequenos goles são uma boa ideia para testar a temperatura, pois sabemos que ingerir uma grande quantidade tem um impacto significativo sobre a temperatura dentro do esôfago e possíveis danos ao seu revestimento.

Vincent Ho, professor associado e gastroenterologista acadêmico clínico, Western Sydney University

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.