VivaBemUOL
Assine UOL
Alimentação

Comer batata frita 3 vezes por semana pode elevar risco de diabetes tipo 2

Colaboração para VivaBem*
Imagem
Imagem: iStock

Comer batata frita oferece riscos maiores de desenvolver diabetes tipo 2 do que outras formas do alimento, como as batatas assadas, cozidas ou em forma de purê. A conclusão é de um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Harvard, nos EUA, publicado no periódico The British Medical Journal no início do mês.

O que aconteceu

Cientistas queriam entender se há relação entre o consumo de batatas e grãos e o diabetes tipo 2. Para isso, eles analisaram as dietas de 205.107 pessoas que participaram de três amplos estudos por mais de 30 anos, respondendo questionários regulares sobre a frequência com que consumiam esses dois tipos de alimentos, além de seu estado de saúde, estilo de vida e fatores demográficos.

Dos mais de 200 mil participantes analisados na primeira etapa do trabalho, quase 22,3 mil desenvolveram diabetes tipo 2 em três décadas. Além da alimentação, cientistas criaram modelos matemáticos que "pesavam na balança" as diferenças raciais/étnicas entre os pacientes, assim como fumo, consumo de álcool, atividade física, menopausa, histórico familiar de diabetes, índice de massa corporal, situação socioeconômica e uso de hormônios, multivitamínicos e drogas para hipertensão e colesterol alto.

Assim, eles determinaram que três porções semanais de batatas fritas aumentava o risco de ter diabetes tipo 2 em 20%. Já o consumo de batatas assadas, cozidas ou purês não apresentou um risco significativo de adoecer.

A mensagem de saúde pública aqui é simples e poderosa: pequenas mudanças na nossa dieta diária podem ter um importante impacto no risco de ter diabetes tipo 2. Limitar as batatas —especialmente as fritas— e escolher fontes saudáveis de carboidrato com grãos integrais pode ajudar a diminuir o risco de diabetes tipo 2 por toda a população. Walter Willett, coautor do estudo e professor de epidemiologia e nutrição em Harvard, em comunicado

Entretanto, análise tem limitações. O estudo é observacional, ou seja, as descobertas podem ser influenciados por fatores de confusão residuais ou não mensurados. Além disso, a pesquisa envolveu exclusivamente profissionais de saúde e não levou em conta variações nos métodos de cozimento, como o uso de manteiga, creme ou alternativas à base de plantas, que podem ter efeitos mistos no risco de diabetes.

Carboidratos refinados, como farinha ou arroz branco, também foram associados ao risco maior
Carboidratos refinados, como farinha ou arroz branco, também foram associados ao risco maior Imagem: gpointstudio/Getty Images/iStockphoto

Batata ou arroz?

Cientistas também analisaram como os grãos integrais ou refinados afetaram o organismo de pessoas em quatro continentes. Eles fizeram duas análises separadas: uma baseada em dados de 13 grupos que informaram consumo de batatas e 11 grupos que informaram a ingestão de grãos integrais. Cada análise envolveu mais de 500 mil participantes e 43 mil diagnósticos de diabetes tipo 2.

Continua após a publicidade

Eles descobriram que substituir as batatas não fritas por grãos integrais —seja em forma de massa, pão ou grãos cozidos— pode reduzir o risco de ter diabetes tipo 2 em 4%. Se a substituição for das batatas fritas pelos grãos integrais, a redução é de 19%.

Arroz branco seria "mais perigoso". Trocá-lo por batatas fritas diminui o risco de diabetes tipo 2. O mesmo vale para outros grãos refinados, como a farinha branca.

No entanto, a troca de qualquer tipo de batata por vegetais sem amido também reduz a incidência de diabetes. A queda também foi vista ao trocar as batatas fritas por legumes ou quaisquer outros vegetais —com ou sem amido.

Estamos mudando a conversa de 'batatas são boas ou ruins' para uma pergunta mais útil e com nuances: como elas são preparadas e o que podemos comer no lugar delas? Seyed Mohammad Mousavi, pós-doutorando de Harvard e autor principal do estudo

Exageros são sempre um problema
Exageros são sempre um problema Imagem: iStock

Devo cortar a batata ou o arroz da minha alimentação?

Deixar de consumir carboidratos ou restringir em excesso oferece diversos riscos para a saúde. Eles são fontes de energia e contribuem com várias funções fisiológicas. A falta de carboidratos causa: queda de energia e alteração do desempenho físico; elevação do risco de morte por doença cardiovascular; constipação; perda de massa muscular; piora no desempenho cognitivo; deficiências nutricionais; piora do humor; deficiências de crescimento de crianças e adolescentes; piora de problemas renais.

Continua após a publicidade

Mas pegue leve nos carboidratos simples. Carboidratos simples (como açúcar, refrigerantes e arroz branco) são absorvidos rapidamente e causam picos glicêmicos. Ou seja, o aumento imediato das taxas de açúcar no sangue, seguidos de cansaço. Já os carboidratos complexos (como grãos integrais, feijão, lentilha) são ricos em fibras e/ou amido, aumentam a saciedade e são mais saudáveis.

A recomendação geral é que 45% a 65% das calorias do dia venham dos carboidratos. Mas é vital se atentar às quantidades e ao preparo dos alimentos para garantir a alimentação mais saudável possível.

Como consumir estes alimentos?

Opte por mais grãos integrais, legumes e leguminosas. São alimentos que contêm fibras, vitaminas e minerais essenciais, além de proporcionar uma liberação mais lenta de energia, mantendo os níveis de glicose no sangue mais estáveis.

Diminua o consumo de doces e bebidas açucaradas. Além de não fornecer muitos nutrientes, estes carboidratos simples provocam os picos de glicose no sangue mencionados.

Consuma mais frutas frescas. Elas têm mais fibras, vitaminas e minerais.

Continua após a publicidade

Fique de olho nas porções. Evite exagerar na quantidade de carboidratos. A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda que adultos consumam pelo menos 400 gramas de frutas e vegetais e 25 gramas de fibras diariamente, em uma dieta de 2.000 calorias.

Consuma proteínas e gorduras saudáveis, principalmente nas refeições que contenham carboidratos. Essa atitude mantém os níveis de glicose estáveis e proporciona saciedade.

Evite alimentos processados. Eles costumam ter quantidades excessivas de carboidratos.

Mantenha a hidratação em dia. A água ajuda na digestão e absorção dos carboidratos.

*Com informações de matéria publicada em 21/03/2025

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.