Comer batata frita 3 vezes por semana pode elevar risco de diabetes tipo 2

Comer batata frita oferece riscos maiores de desenvolver diabetes tipo 2 do que outras formas do alimento, como as batatas assadas, cozidas ou em forma de purê. A conclusão é de um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Harvard, nos EUA, publicado no periódico The British Medical Journal no início do mês.

O que aconteceu

Cientistas queriam entender se há relação entre o consumo de batatas e grãos e o diabetes tipo 2. Para isso, eles analisaram as dietas de 205.107 pessoas que participaram de três amplos estudos por mais de 30 anos, respondendo questionários regulares sobre a frequência com que consumiam esses dois tipos de alimentos, além de seu estado de saúde, estilo de vida e fatores demográficos.

Dos mais de 200 mil participantes analisados na primeira etapa do trabalho, quase 22,3 mil desenvolveram diabetes tipo 2 em três décadas. Além da alimentação, cientistas criaram modelos matemáticos que "pesavam na balança" as diferenças raciais/étnicas entre os pacientes, assim como fumo, consumo de álcool, atividade física, menopausa, histórico familiar de diabetes, índice de massa corporal, situação socioeconômica e uso de hormônios, multivitamínicos e drogas para hipertensão e colesterol alto.