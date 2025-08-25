Alívio do pum: veja os truques para diminuir os gases do feijão

Quem nunca comeu um belo prato de feijão e depois ficou com a barriga estufada? O vilão por trás desse incômodo é o fitato, uma substância que atrapalha a digestão e está presente não só no feijão, mas em leguminosas no geral, o que inclui grão-de-bico, soja, ervilha e lentilha.

Para piorar, o grão ainda contém oligossacarídeos, carboidratos que não são totalmente digeridos pelo intestino, dando origem ao processo de fermentação e formação de gases.

A boa notícia é que existe um truque antigo, herdado das cozinhas das avós, capaz de evitar o desconforto: o remolho. Basta deixar o feijão de molho por 12 a 48 horas antes do cozimento. Na hora de preparar, é só descartar a água do molho e cozinhar em água nova. Esse processo elimina boa parte do fitato, deixa o grão mais digerível e reduz o risco de flatulências.