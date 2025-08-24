Protege o coração: dieta mediterrânea pode ser aliada da saúde mental

Embora o trabalho aponte apenas uma associação, e não uma relação de causa e efeito, outras pesquisas evidenciam que substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias encontradas nesses alimentos estariam por trás do benefício.

A ação antioxidante é bem-vinda porque o cérebro é um órgão muito ativo metabolicamente. "São diversas reações, o que contribui para a produção de radicais livres, e o excesso dessas moléculas pode favorecer danos às células cerebrais", explica Natacci.

Estudos comprovam também a importância de combater inflamações para resguardar o cérebro. Dentro da dieta mediterrânea, a lista de ingredientes protetores é grande: no grupo de antioxidantes, os destaques vão para os carotenoides e fenólicos, vindos de frutos, verduras e legumes; já entre os itens com ação anti-inflamatória, os pescados de águas profundas e frias, caso do atum e do salmão, fornecem ômega-3; e as frutas vermelhas são ricas em antocianinas.

Vale mencionar as vitaminas A, C e E, e sais minerais como selênio e zinco, que aparecem nos cítricos, nas nozes e nos frutos-do-mar. Além de ajudar a neutralizar os radicais livres, afastam as inflamações.

A pesquisa reforça ainda a importância de diminuir o consumo de gorduras saturadas, presentes nas carnes vermelhas, por exemplo. "Na literatura científica, encontramos vários estudos que apontam para a associação entre o excesso de ácidos graxos saturados e prejuízos à saúde", afirma o nutrólogo Celso Cukier, do Einstein Hospital Israelita.

Além da mediterrânea, outro modelo que pode contribuir para a boa saúde cerebral é a dieta mind, elaborada por cientistas dos Estados Unidos com foco na neuroproteção. Ambas promovem o incremento do cardápio com a maior variedade possível de vegetais, dentro de um contexto equilibrado. "Nesse sentido, os indícios mostram que também é fundamental reduzir a ingestão de açúcar e sal", frisa Cukier.

Outro ponto que tem sido esmiuçado pela ciência é a ligação da microbiota intestinal com o cérebro. Padrões alimentares ricos em grãos integrais, folhas, frutos, hortaliças, feijões e afins são colocados como os que colaboram com a saúde do ecossistema, sobretudo das bactérias benéficas que habitam o intestino.