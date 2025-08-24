Flávia Alessandra sobre reposição hormonal: 'Já senti uma grande mudança'

A importância de falar abertamente sobre menopausa e buscar acompanhamento médico foi destacada por Flávia Alessandra no Desculpa Alguma Coisa, do Canal UOL.
A atriz afirmou que a insônia causada pela menopausa impactou sua qualidade de vida e ressaltou o papel da reposição hormonal para a saúde cardiovascular: "Já senti uma grande mudança", conta.
Segundo Flávia, cada mulher vive o processo de maneira única. Ela defende ampliar o debate público, já que muitas não têm acesso ao tratamento adequado.
Eu tive acesso à reposição hormonal e tenho estudado muito sobre menopausa e reposição. Há mulheres que não podem fazer. Hoje, existem alternativas para quem não pode. [...] Existem mil e uma maneiras de conseguir repor, mas a reposição é fundamental para a nossa proteção, como das nossas artérias.Flávia Alessandra
"Notei os sinais da menopausa chegando perto dos 50. Pude optar pela reposição, mas sei que nem todas podem. Felizmente, há outros caminhos possíveis", contou a atriz.
A atriz admitiu que não reconhecia sintomas como insônia, que prejudicaram seu sono. "Eu não sabia que aquele sintoma era da menopausa. Passei a ter insônia, acordo às 3 ou 4 da manhã."
Ela detalhou como a insônia afetou sua rotina, causando cansaço, alterações de humor e apetite. "A insônia entrou de forma arrebatadora, me tirando do eixo. Você não dormir é você não funcionar 100% no dia seguinte. Aí você fica mais cansada, seu apetite aumenta, fica mais mal-humorada, vai acontecendo em cadeia."
Flávia Alessandra estreou na TV após protestar na Globo: 'Cadê meu papel?'
Em 1989, Flávia foi a vencedora do concurso Top Model, realizado no Domingão do Faustão. A competição escolheria uma atriz para um papel na novela das 19h, "Top Model". Flávia chegou à final com Adriana Esteves e Gabriela Duarte, e venceu o concurso.
No entanto, a atriz precisou cobrar para conseguir seu papel. "Passei no teste e falei: 'alguém vai me chamar'. Passou um mês e estranhei. Achei que ia dar ruim. Fiz um cartaz e passei a fazer plantão na porta da Globo. O cartaz era: 'Sou a menina que passou no teste do Faustão, cadê meu papel?'. Um jornalista me viu, fez uma matéria. Só aí eles me chamaram, mas entrei na novela depois, do segundo mês pra frente."
Flávia Alessandra conta como conheceu Otaviano: 'Vivi uma Ilha da Tentação'
Flávia e Otaviano Costa assumiram o relacionamento em maio de 2006 e se casaram em outubro do mesmo ano. Os dois são pais de Olívia, que nasceu em 2010.
A atriz contou como conheceu o atual marido, em uma viagem de navio a trabalho. "A gente se conheceu num evento que a gente foi apresentar. Eu estava pra me casar com outra pessoa. Chegamos no aeroporto, conheci ele e quando a gente chegou, tinha alguém com uma placa: 'senhor e senhora Costa'", contou a atriz, que já tinha o mesmo sobrenome de Otaviano.
"A gente teve que conviver por dez dias. Era conversa que não parava mais. Eu vivi uma Ilha da Tentação. Quando eu cheguei, a certeza foi que não era pra me casar [com a outra pessoa] e comecei a sentir falta do Otaviano. E a gente nunca mais se separou."
Desculpa Alguma Coisa no UOL
Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Na TV, o programa vai ao ar toda quarta, às 22h30.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Assista à entrevista completa com Flávia Alessandra:
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.