Flávia Alessandra sobre reposição hormonal: 'Já senti uma grande mudança'

Em 1989, Flávia foi a vencedora do concurso Top Model, realizado no Domingão do Faustão. A competição escolheria uma atriz para um papel na novela das 19h, "Top Model". Flávia chegou à final com Adriana Esteves e Gabriela Duarte, e venceu o concurso.

No entanto, a atriz precisou cobrar para conseguir seu papel. "Passei no teste e falei: 'alguém vai me chamar'. Passou um mês e estranhei. Achei que ia dar ruim. Fiz um cartaz e passei a fazer plantão na porta da Globo. O cartaz era: 'Sou a menina que passou no teste do Faustão, cadê meu papel?'. Um jornalista me viu, fez uma matéria. Só aí eles me chamaram, mas entrei na novela depois, do segundo mês pra frente."

Flávia e Otaviano Costa assumiram o relacionamento em maio de 2006 e se casaram em outubro do mesmo ano. Os dois são pais de Olívia, que nasceu em 2010.

A atriz contou como conheceu o atual marido, em uma viagem de navio a trabalho. "A gente se conheceu num evento que a gente foi apresentar. Eu estava pra me casar com outra pessoa. Chegamos no aeroporto, conheci ele e quando a gente chegou, tinha alguém com uma placa: 'senhor e senhora Costa'", contou a atriz, que já tinha o mesmo sobrenome de Otaviano.