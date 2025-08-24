'Parece que hoje é proibido ficar triste', diz pesquisadora de felicidade

A ciência já mostrou que as relações são o principal fator de felicidade. O famoso estudo de Harvard, que acompanha pessoas há mais de 80 anos, concluiu que o que mais impacta o bem-estar ao longo da vida não é dinheiro, fama ou sucesso, mas a qualidade dos vínculos humanos. Só que hoje, muita gente não tem com quem desabafar. A gente se acostumou a viver sozinha, ser forte o tempo todo. Isso cobra um preço.

E o tal do propósito de vida? Ele ajuda ou virou mais uma cobrança?

O propósito é uma das grandes forças da felicidade, mas precisa ser ressignificado. Hoje ele virou quase uma obrigação: se você não descobriu o seu propósito, parece que está falhando. E isso pode gerar angústia.

Só que o propósito não precisa ser algo grandioso. Não é todo mundo que vai mudar o mundo. Às vezes, o seu propósito está em cuidar dos seus pais, em acolher alguém, em fazer o seu trabalho com carinho e ética.

Tem uma pesquisa linda feita em Yale com faxineiras de hospital. Elas diziam que estavam ali para curar pessoas porque mantinham o ambiente limpo, conversavam com os pacientes, traziam conforto. Já os médicos da mesma instituição diziam que estavam ali apenas para ganhar dinheiro. Ou seja, o propósito está no olhar, na intenção. E isso muda tudo.

Como você encontrou o seu propósito?

Na prática, aconteceu quando comecei a questionar o estilo de vida que levava. Gostava do meu trabalho na empresa, mas algo não fazia mais sentido. Queria contribuir de outra forma. Fui me aprofundar nos estudos sobre felicidade e bem-estar, e percebi que podia levar esse conhecimento para dentro das empresas. Comecei a dar palestras, a formar lideranças mais conscientes. Hoje, sinto que planto sementes em cada lugar por onde passo. E isso me basta. Não preciso de um palco gigante, basta ver pequenas transformações acontecendo.

E quando a pessoa está em um ambiente tóxico, principalmente de trabalho, mas não pode sair?

Essa é uma realidade de muitas mulheres. Não dá pra dizer só 'saia' quando há boletos, filhos, insegurança. Nesses casos, meu conselho é: se proteja. Crie uma bolha de autocuidado. Tente manter seus vínculos fora do trabalho, se fortaleça emocionalmente, cultive algo que te dê prazer --mesmo que pequeno. Um hobby, um grupo de apoio, uma terapia.