'Suplemento só é necessário quando dieta falha', diz nutrólogo Paulo Gusmão

O uso de suplementos alimentares como whey protein não é essencial para ganho de massa muscular ou boa forma em pessoas saudáveis, afirmou o nutrólogo Paulo Gusmão no Alt Tabet, do Canal UOL.
O médico destacou que uma alimentação variada e equilibrada é suficiente para suprir a necessidade de proteínas. Segundo ele, suplementos só são necessários quando a dieta não atinge a quantidade adequada, como em casos de atletas com alta demanda.
Qualquer pessoa saudável consegue alcançar boa forma sem suplemento. O suplemento é indicado apenas quando a alimentação não supre as necessidades.Paulo Gusmão
Segundo o nutrólogo, o suplemento pode ser útil quando a dieta não atinge a quantidade ideal de proteína. "Para quem não atinge a quantidade de proteína necessária apenas com a alimentação, o suplemento pode ser útil. Ao contrário do que muitos dizem, absorvemos toda proteína consumida, a menos que haja problemas digestivos".
O aproveitamento da proteína é maior quando ela é distribuída ao longo do dia, associada a exercícios físicos. "O importante é o aproveitamento. Se a pessoa pratica atividade física e consome a proteína adequada, dividida em pelo menos três refeições - o ideal seriam quatro ou cinco -, o aproveitamento para síntese muscular é maior".
'Novo Mounjaro' tem resultado próximo ao da bariátrica, diz nutrólogo
Novos medicamentos semelhantes ao Ozempic e Mounjaro podem ser aliados importantes no combate à obesidade, avaliou o nutrólogo.
Segundo o médico, a eficácia dessas drogas já se aproxima dos resultados obtidos por cirurgias bariátricas. Ele destaca a Retatrutida, ainda em estudos, que promete redução de até 25% do peso total em um ano.
O Mounjaro apresenta resultados superiores no combate à obesidade, tanto na redução da circunferência abdominal quanto na perda de peso total. A Retatrutida, próxima medicação do mesmo fabricante, mostra resultados ainda melhores.Paulo Gusmão
'Ozempic é coadjuvante, não protagonista no emagrecimento', diz médico
O uso do Ozempic, medicamento originalmente criado para diabetes tipo 2, vem ganhando espaço como auxiliar no emagrecimento por seu efeito supressor do apetite, segundo Gusmão. O médico ressalta que o remédio é eficiente, mas deve ser um coadjuvante em um processo que priorize reeducação alimentar e prática de exercícios físicos.
Essas medicações são eficazes, mas apresentam limitações. É fundamental trabalhar a consciência, pois nossa biologia e evolução não acompanham as mudanças do ambiente atual.Paulo Gusmão
Toda quarta, Antonio Tabet conversa com personagens importantes da política, esporte e entretenimento. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no YouTube do UOL
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.