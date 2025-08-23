'Suplemento só é necessário quando dieta falha', diz nutrólogo Paulo Gusmão

Segundo o nutrólogo, o suplemento pode ser útil quando a dieta não atinge a quantidade ideal de proteína. "Para quem não atinge a quantidade de proteína necessária apenas com a alimentação, o suplemento pode ser útil. Ao contrário do que muitos dizem, absorvemos toda proteína consumida, a menos que haja problemas digestivos".

O aproveitamento da proteína é maior quando ela é distribuída ao longo do dia, associada a exercícios físicos. "O importante é o aproveitamento. Se a pessoa pratica atividade física e consome a proteína adequada, dividida em pelo menos três refeições - o ideal seriam quatro ou cinco -, o aproveitamento para síntese muscular é maior".

'Novo Mounjaro' tem resultado próximo ao da bariátrica, diz nutrólogo

Novos medicamentos semelhantes ao Ozempic e Mounjaro podem ser aliados importantes no combate à obesidade, avaliou o nutrólogo.

Segundo o médico, a eficácia dessas drogas já se aproxima dos resultados obtidos por cirurgias bariátricas. Ele destaca a Retatrutida, ainda em estudos, que promete redução de até 25% do peso total em um ano.