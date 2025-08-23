Como banheiros de avião podem ajudar na prevenção de uma pandemia

Gene que dá resistência às bactérias viria de outros países. O gene não foi encontrado nas bactérias de amostras de água de esgoto da zona urbana australiana durante o mesmo período, ou seja, eles teriam sido realmente trazidos do exterior, por meio dos voos.

Viagens internacionais são alguns dos maiores causadores do espalhamento de superbactérias, concluíram pesquisadores. Eles acreditam que o monitoramento dos banheiros das aeronaves logo após o pouso pode oferecer às autoridades uma possibilidade de detectar e conter microrganismos perigosos antes que eles se estabeleçam em ambientes locais.

A água de resíduos de aeronaves captura assinaturas de micróbios de passageiros de diferentes continentes, oferecendo uma maneira não invasiva e de custo eficiente para monitorar ameaças como a resistência antimicrobiana. Warish Ahmed, cientista da CSIRO, em comunicado à imprensa

Estratégias de controle podem prevenir uma nova pandemia, contendo ameaças antes que elas se espalhem por diversos países. Testagem de passageiros e quarentenas se provaram eficientes para reduzir a transmissão durante a covid-19 e podem ser alternativas de ainda maior sucesso no futuro, se adotadas precocemente.

Este estudo é uma continuação de uma pesquisa da agência australiana que encontrou o vírus da covid-19 na água dos banheiros de aviões durante a pandemia. A proposta dos pesquisadores é que este monitoramento seja rotineiro, já que outras doenças como tuberculose e influenza (gripe) também são espalhadas durante as viagens aéreas.

Origem dos voos

Dos 44 voos estudados, 18 vinham da Índia, 14 do Reino Unido e seis da Alemanha. O restante era composto por voos únicos da França, Emirados Árabes Unidos, Turquia, África do Sul, Japão e Indonésia.