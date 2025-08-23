Como banheiros de avião podem ajudar na prevenção de uma pandemia

O banheiro de um avião pode ser não só um ambiente particularmente arriscado para a saúde, como uma ferramenta valiosa para cientistas rastrearem microrganismos e prevenirem uma futura pandemia. A conclusão é de um estudo publicado em maio na revista científica Microbiology Spectrum.
O que aconteceu
Pesquisadores investigaram os banheiros de 44 voos internacionais que chegaram à Austrália de nove países diferentes. Cientistas da CSIRO, agência governamental da Austrália de pesquisa científica, procuraram nos banheiros por nove superbactérias e patógenos considerados de alta prioridade, resistentes a múltiplos antibióticos.
Cinco das nove superbactérias foram encontradas em todos os 44 voos. Um gene que dá a elas resistência aos chamados "antibióticos de último recurso" foi achado em 17 voos. Esses medicamentos recebem este apelido dos profissionais de saúde por serem utilizados apenas para tratar infecções graves, geralmente em ambiente hospitalar.
Gene que dá resistência às bactérias viria de outros países. O gene não foi encontrado nas bactérias de amostras de água de esgoto da zona urbana australiana durante o mesmo período, ou seja, eles teriam sido realmente trazidos do exterior, por meio dos voos.
Viagens internacionais são alguns dos maiores causadores do espalhamento de superbactérias, concluíram pesquisadores. Eles acreditam que o monitoramento dos banheiros das aeronaves logo após o pouso pode oferecer às autoridades uma possibilidade de detectar e conter microrganismos perigosos antes que eles se estabeleçam em ambientes locais.
A água de resíduos de aeronaves captura assinaturas de micróbios de passageiros de diferentes continentes, oferecendo uma maneira não invasiva e de custo eficiente para monitorar ameaças como a resistência antimicrobiana. Warish Ahmed, cientista da CSIRO, em comunicado à imprensa
Estratégias de controle podem prevenir uma nova pandemia, contendo ameaças antes que elas se espalhem por diversos países. Testagem de passageiros e quarentenas se provaram eficientes para reduzir a transmissão durante a covid-19 e podem ser alternativas de ainda maior sucesso no futuro, se adotadas precocemente.
Este estudo é uma continuação de uma pesquisa da agência australiana que encontrou o vírus da covid-19 na água dos banheiros de aviões durante a pandemia. A proposta dos pesquisadores é que este monitoramento seja rotineiro, já que outras doenças como tuberculose e influenza (gripe) também são espalhadas durante as viagens aéreas.
Origem dos voos
Dos 44 voos estudados, 18 vinham da Índia, 14 do Reino Unido e seis da Alemanha. O restante era composto por voos únicos da França, Emirados Árabes Unidos, Turquia, África do Sul, Japão e Indonésia.
Voos da Ásia, particularmente da Índia, tinham concentração maior de bactérias com genes resistentes a antibióticos. Especialmente em comparação com voos da Europa e do Reino Unido.
Essas diferenças podem ser reflexo do uso de antibióticos, saneamento básico, densidade da população e políticas de saúde pública de cada país. Foi o que apontou o autor principal, Yawen Liu, ecocientista da Universidade de Xiamen, na China.
Desinfetantes não eliminariam totalmente essas superbactérias. O estudo avaliou se o material genético das superbactérias seria destruído pelo material de limpeza utilizado nos aviões, mas comprovaram que os ácidos nucleicos se mantiveram estáveis por até 24 horas mesmo diante da presença dos desinfetantes.
