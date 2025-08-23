Além da dependência: vape e cigarro afetam humor e memória de adolescentes

"Há vários estudos que correlacionam uso de cigarro com transtornos mentais, mas a novidade desse é o tamanho da amostra, os dados sobre uso de vape e o público adolescente", destaca o psiquiatra Luiz Zoldan, gerente médico do Espaço Einstein de Saúde Mental e Bem-Estar, do Einstein Hospital Israelita.

Entre jovens, os dispositivos eletrônicos são percebidos como mais seguros e atrativos, o que aumenta o consumo por esse público. No entanto, os vapes não são inofensivos. Além da nicotina, substância que causa dependência, os líquidos utilizados podem conter metais pesados, compostos cancerígenos e outras substâncias irritantes para o sistema respiratório. O uso frequente pode provocar inflamações pulmonares, crises de falta de ar e prejudicar a capacidade física, especialmente em adolescentes ainda em desenvolvimento.

Outro ponto de atenção é que a aparência moderna e os sabores adocicados do cigarro eletrônico mascaram a sensação de estar fumando, o que facilita o uso excessivo e aumenta o risco de dependência. Por isso, órgãos de saúde recomendam o reforço de ações educativas e prevenção nas escolas e em casa.

Naqueles que desenvolvem dependência, a nicotina poderia comprometer o desenvolvimento cerebral, afetar a regulação do humor e trazer prejuízos à memória e à função cognitiva. Mas o estudo dos EUA não fez uma análise ao longo do tempo dos jovens avaliados. "Por isso, a pesquisa não permite estabelecer uma relação de causa e efeito. Não se sabe se o tabaco causa os sintomas ou se o uso do cigarro vem deles", pondera Zoldan.

O artigo aponta ainda uma associação entre tabagismo e uso de redes sociais: aqueles que usavam pelo menos três horas por dia nas plataformas eram mais propensos a fumar em relação a quem nunca usava essas mídias.