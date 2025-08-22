'Tatuagens' feitas com queimadura solar viram trend; entenda os riscos

Uma moda perigosa tem ganhado espaço nas redes sociais: as chamadas "tatuagens de queimadura solar". A prática consiste em aplicar fitas adesivas, esparadrapos ou até mesmo protetor solar em áreas específicas do corpo (deixando outras descobertas) para criar desenhos na pele durante a exposição solar.

À primeira vista, pode parecer apenas uma forma criativa de brincar com o bronzeado, mas dermatologistas alertam: esse tipo de queimadura aumenta significativamente o risco de câncer de pele.

O fenômeno tem se popularizado em plataformas como o TikTok, onde adolescentes e jovens adultos exibem marcas deixadas pelo sol. No entanto, por trás da estética, há riscos graves. Além do dano profundo às células da pele, a prática pode provocar descamação, manchas, inflamações e acelerar o envelhecimento precoce.