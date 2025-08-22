Leite, frutas, cacau: alguma mistura pode afetar a ação do whey?

Whey protein não precisa ser sempre aquele pó batido na água. O suplemento —derivado do soro do leite e queridinho de quem treina pesado— já ganhou lugar em receitas de panquecas, bolos de caneca, pães de queijo e até no mingau da noite. Mas será que dá para misturar com qualquer ingrediente sem prejudicar os resultados?

A resposta curta é sim. Nenhum alimento é capaz de "anular" o valor nutricional do whey. O que muda é o efeito da combinação — dependendo do objetivo da pessoa, algumas misturas são mais interessantes que outras.

Água ou leite?

Existem três tipos de whey: concentrado, isolado e hidrolisado. O concentrado tem entre 70% e 80% de proteína, mas também contém lactose e gordura. Já o isolado e o hidrolisado têm em torno de 90% de proteína e menos lactose, gordura e minerais.