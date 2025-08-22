O que superidosos com boa memória têm em comum? Estudo mapeou seus segredos

O neurocientista Ben Rein explica que o contato com outras pessoas pode ter impactos até mesmo no tamanho do cérebro. Segundo Rein, as pessoas que socializam mais são mais resistentes ao declínio cognitivo que chega junto ao envelhecimento. "Elas tendem a ter cérebros geralmente maiores", explicou ao NYT.

Isso acontece porque socializar ajuda na proteção contra a perda de volume cerebral que ocorre com a idade e o isolamento. Bastante comum entre os idosos, a solidão pode aumentar os níveis do cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Caso permaneça elevado por longos períodos, o cortisol pode causar inflamação crônica, o que é capaz de danificar células cerebrais e até aumentar o risco de demência. Portanto, ao serem sociáveis na velhice, os "superidosos" conseguem evitar, pelo menos em parte, essa atrofia cerebral.

Fatores neurobiológicos podem explicar as interações sociais que os "superidosos" conseguem manter. Conforme o estudo, o cérebro deste público tende a ter mais de um tipo especial de célula, chamado neurônio de von Economo. Este neurônio, encontrado em mamíferos altamente sociáveis (como os primatas, as baleias e, claro, os humanos), tem uma função importante em comportamentos sociais e provavelmente ajuda a construir e a manter conexões e redes sociais duradouras.

A vantagem neurobiológica vista no cérebro dos "superidosos" pode ter efeitos tanto na saúde física quanto no bem-estar geral. No entanto, segundo os especialistas, a maior concentração de neurônios de von Economo é apenas uma parte do conjunto de características que faz com que o cérebro envelheça mais distante de desequilíbrios cognitivos.

Os neurologistas buscam, agora, tentar entender se a pré-disposição genética facilita a sociabilidade, ou se a sociabilidade molda o funcionamento do cérebro a longo prazo. Um idoso com melhor funcionamento cognitivo geralmente tem mais disposição para sair e manter interações do que uma pessoa que sente a memória declinando. "Se é a socialização que leva à manutenção de uma cognição melhor ou se é a cognição melhor que leva a mais socialização, acho que isso ainda está em aberto para debate", afirmou ao NYT Sofiya Milman, professora de medicina e genética na Faculdade de Medicina Albert Einstein, em Nova York.