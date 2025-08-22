O que superidosos com boa memória têm em comum? Estudo mapeou seus segredos

Ao longo dos últimos 25 anos, médicos da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, vêm estudando um grupo de "superidosos", pessoas com 80 anos ou mais que têm a mesma capacidade de memória que alguém 20 a 30 anos mais jovem. Em novo artigo, os especialistas descreveram as descobertas sobre este público.
O que aconteceu
Os cientistas do projeto estudam os "superidosos" desde 2000. A equipe de neurologistas busca descobrir como essas pessoas evitaram o declínio cognitivo típico do envelhecimento e não desenvolveram distúrbios como a doença de Alzheimer. No início deste mês, os médicos publicaram uma revisão no portal científico Alzheimer's Association.
Ao longo do estudo, os pesquisadores avaliaram técnicas aplicadas em públicos de diferentes idades. Além de exames de imagem como ressonância magnética, os cientistas avaliaram o resultado de testes cognitivos. Dados de um teste com listas de palavras, por exemplo, mostram que a pontuação média de recordação tardia aos 80 anos é de cinco palavras a cada 15. Este resultado é aproximadamente metade do observado entre 56 e 66 anos, quando são lembradas nove palavras a cada 15. "A dissolução cognitiva e neurobiológica está, portanto, implicitamente incorporada aos conceitos do envelhecimento cerebral", diz o artigo publicado.
Nos "superidosos" estudados, porém, este número é bastante acima da média. Enquanto os idosos "médios" se lembravam de 5,7 palavras, os "superidosos" conseguiam se lembrar, em média, de 10,7. Uma paciente de 82 anos descrita no estudo, por exemplo, conseguiu se recordar de 11 palavras, das 15 que haviam sido apresentadas a ela. "Com relação à estrutura cerebral, os 'superidosos' têm volumes corticais semelhantes a adultos neurotípicos 20 a 30 anos mais jovens", explica a pesquisa.
Enquanto quase todos os pacientes acima de 80 anos apresentam sinais da doença de Alzheimer, alguns "superidosos" apresentam poucos sinais ou nenhum. Além disso, o funcionamento neuroquímico no cérebro dessas pessoas preserva funções como a atenção e a memória.
As evidências instigaram os neurologistas envolvidos no projeto. Ao tentar descobrir como acontece o "superenvelhecimento", termo utilizado pelo Northwestern Alzheimer's Disease Research Center (ADRC, na sigla em inglês), os cientistas conseguiram identificar um ponto comum entre os "superidosos" —e não é algo necessariamente genético.
Interações sociais são fundamentais para envelhecimento saudável
Segundo a pesquisa, não há uma dieta padrão, um programa de exercícios ou medicamentos específicos que todos os "superidosos" estudados na pesquisa utilizam. O que todos têm em comum é "a importância que dão aos relacionamentos sociais", explicou Sandra Weintraub, professora de psiquiatria e ciências do comportamento na Universidade Northwestern e uma das autoras do estudo, ao jornal norte-americano The New York Times.
Para os cientistas, as relações sociais são cruciais para a longevidade. Neste sentido, alguns traços individuais podem facilitar a manutenção dessas interações. "Em termos de personalidade, [os "superidosos" com a memória preservada] tendem a ser mais extrovertidos", disse Sandra, que participa da pesquisa desde o início.
O neurocientista Ben Rein explica que o contato com outras pessoas pode ter impactos até mesmo no tamanho do cérebro. Segundo Rein, as pessoas que socializam mais são mais resistentes ao declínio cognitivo que chega junto ao envelhecimento. "Elas tendem a ter cérebros geralmente maiores", explicou ao NYT.
Isso acontece porque socializar ajuda na proteção contra a perda de volume cerebral que ocorre com a idade e o isolamento. Bastante comum entre os idosos, a solidão pode aumentar os níveis do cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Caso permaneça elevado por longos períodos, o cortisol pode causar inflamação crônica, o que é capaz de danificar células cerebrais e até aumentar o risco de demência. Portanto, ao serem sociáveis na velhice, os "superidosos" conseguem evitar, pelo menos em parte, essa atrofia cerebral.
Fatores neurobiológicos podem explicar as interações sociais que os "superidosos" conseguem manter. Conforme o estudo, o cérebro deste público tende a ter mais de um tipo especial de célula, chamado neurônio de von Economo. Este neurônio, encontrado em mamíferos altamente sociáveis (como os primatas, as baleias e, claro, os humanos), tem uma função importante em comportamentos sociais e provavelmente ajuda a construir e a manter conexões e redes sociais duradouras.
A vantagem neurobiológica vista no cérebro dos "superidosos" pode ter efeitos tanto na saúde física quanto no bem-estar geral. No entanto, segundo os especialistas, a maior concentração de neurônios de von Economo é apenas uma parte do conjunto de características que faz com que o cérebro envelheça mais distante de desequilíbrios cognitivos.
Os neurologistas buscam, agora, tentar entender se a pré-disposição genética facilita a sociabilidade, ou se a sociabilidade molda o funcionamento do cérebro a longo prazo. Um idoso com melhor funcionamento cognitivo geralmente tem mais disposição para sair e manter interações do que uma pessoa que sente a memória declinando. "Se é a socialização que leva à manutenção de uma cognição melhor ou se é a cognição melhor que leva a mais socialização, acho que isso ainda está em aberto para debate", afirmou ao NYT Sofiya Milman, professora de medicina e genética na Faculdade de Medicina Albert Einstein, em Nova York.
