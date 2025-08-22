Os de Meryl Streep fazem sucesso: como cuidar dos seus cabelos brancos?

Quase duas décadas após "O Diabo Veste Prada", a atriz Meryl Streep, 76, retorna às telas na pele da implacável Miranda Priestly. E seus cabelos brancos em tom cintilante voltaram a chamar a atenção.

Cuidar de cabelos brancos pode não ser tão simples. Quem decide assumir os fios grisalhos precisa lidar com um desafio: o amarelado indesejado. Mas alguns truques ajudam.