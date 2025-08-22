3 dicas essenciais sobre proteína para você ganhar mais massa muscular

A proteína é uma peça-chave no funcionamento do corpo humano. Ela está na carne, no ovo, no leite e nas leguminosas, como feijão, soja e grão-de-bico, e participa de várias funções vitais, como a regulação do sistema imunológico e a construção e reparação de tecidos — da pele aos músculos.

Quando você treina, os músculos sofrem microlesões que sinalizam ao corpo que é hora de reconstruí-los, mas dessa vez mais fortes e resistentes. Os tijolos usados nesse processo são os aminoácidos, vindos justamente das proteínas.

1. Quanto de proteína comer para ter hipertrofia muscular?