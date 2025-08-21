Tem mau hálito? Veja as causas e como resolver o problema

Mais comum do que se imagina, o mau hálito —ou halitose— atinge cerca de um em cada quatro adultos. Não se trata de uma doença em si, mas de um sintoma que pode ter mais de 40 causas diferentes. Em 90% dos casos, porém, o problema está na boca.

Durante muito tempo, até os próprios cientistas evitaram investigar a halitose, já que o tema esbarrava em tabus culturais e até raciais na forma de perceber odores. Hoje, sabe-se que o desconforto vai muito além do incômodo físico: ele pode comprometer relações pessoais e sociais, sobretudo porque muitas vezes a pessoa afetada nem percebe o cheiro. O odor varia conforme o horário do dia e a alimentação —e, em certas situações, pode se intensificar bastante.

Por que o cheiro é tão desagradável?

Dentro da boca convivem cerca de 700 espécies de bactérias. Elas são parte da flora bucal e desempenham funções essenciais: ajudam na digestão e protegem contra microrganismos nocivos.