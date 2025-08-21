'Mulheres menosprezam sintomas', alerta chefe da cardiologia da Rede D'Or

A VivaBem, Olga Ferreira de Souza, diretora nacional da Cardiologia D'Or, falou sobre os desafios atuais da cardiologia, que lida cada vez mais com pacientes mais longevos.

VivaBem: Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, muitas vezes elas estão alinhadas a outras condições, como a obesidade. Quais são os desafios para tratar o paciente, manter diálogo com outros profissionais e alinhar tratamento?

Olga de Souza: Muito bem colocado. Hoje, o paciente, ele deve ser o centro do tratamento --não a doença em si, porque todas as doenças estão relacionadas. Em relação à doença cardiovascular, como você mencionou, está relacionada a vários fatores de risco.

A hipertensão arterial é um fator de risco. A obesidade é outro fator de risco. O sedentarismo é outro fator de risco. O tabagismo é outro fator de risco. O estresse, a depressão, o diabetes, a obesidade. Todos são fatores que causam a doença cardiovascular. Todas essas doenças estão interligadas.

Na cardiologia, o médico tem que ter o conhecimento multidisciplinar de todas essas áreas e interagir com os colegas das especialidades para entender como é que o paciente se apresenta naquele momento, quais são os fatores de risco, as doenças já estabelecidas, para iniciar o tratamento e entender que é uma jornada contínua.

Às vezes, o tratamento não é para parar de tomar o remédio, né? E não é porque você vai tomar um remédio ao longo da vida, ter um tratamento contínuo, que isso é uma sentença de morte...

Com certeza. Algumas dessas doenças não causam sintomas. A hipertensão arterial pode se manifestar inicialmente de forma totalmente silenciosa. O diabetes também, no início, pode não ter sintomas. O paciente pode já estar há meses, há anos com a hipertensão arterial ou com a glicemia alterada, e se não procurou um auxílio médico, ele não vai ter oportunidade de tratamento.

Procurar um clínico geral, um cardiologista, para você conhecer a sua pressão arterial, saber qual é a medida da sua pressão arterial, seu colesterol, sua glicose, principalmente se você tem história familiar, de pai, mãe, irmãos com hipertensão, diabetes, infarto, doença cardiovascular, isso é fundamental.