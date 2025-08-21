Sentir cheiro de barata é um tipo de habilidade e resposta está no DNA

Algumas pessoas têm um gene que codifica um receptor capaz de detectar essa substância, enquanto outras carregam uma mutação que inativa esse receptor.

Ou seja, quem tem o gene funcional percebe o cheiro da barata, já quem tem a mutação simplesmente não consegue identificá-lo.

Um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences em 2019 mostrou que pequenas variações genéticas podem mudar a forma como receptores olfativos se encaixam às moléculas de odor. Essa diferença explica por que o cheiro é tão evidente para alguns e totalmente imperceptível para outros.

Mas o que dá cheiro à barata?

Você pode se perguntar: "o que exatamente gera esse odor desagradável?" Além da trimetilamina, as baratas acumulam em seus corpos resíduos nitrogenados, como o ácido úrico, que é liberado nos locais que servem de abrigos para esses insetos.

Quando a infestação é grande, esses compostos se concentram no ambiente e intensificam ainda mais o cheiro, que pode ser descrito como parecido com o do mofo e, para alguns, simplesmente insuportável. É um tipo de "assinatura química" que denuncia a presença da barata, mesmo antes de ela ser vista.