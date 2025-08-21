Ozempic é coadjuvante no emagrecimento, não protagonista, diz nutrólogo

O uso de remédios como Ozempic para emagrecimento deve ser encarado apenas como coadjuvante, e não protagonista, em um processo de reeducação alimentar e prática de atividade física, afirmou o nutrólogo Paulo Gusmão no Alt Tabet do Canal UOL.
Segundo o médico, o uso dessas drogas sem mudanças no comportamento e ambiente pode não trazer benefícios sustentáveis.
Essas medicações são eficientes, mas apresentam desafios. Precisamos ampliar a consciência e evoluir, porque nossa biologia não acompanha o ambiente moderno. Investimos muito para sobreviver e evitar que todos fiquem obesos, diabéticos ou hipertensos. Câncer, diabetes, doença pulmonar crônica e doença cardiovascular, todas têm relação com a obesidadePaulo Gusmão
Gusmão destacou que o remédio pode ser uma ferramenta para o tratamento contra a obesidade. "O remédio é um coadjuvante. Em alguns casos, o uso é crônico, indeterminado, mas em muitos o remédio pode sair da história. Se ele for o protagonista, quando sai, tudo desmorona."
Ele também chamou atenção para riscos durante o uso do medicamento. "Muitas pessoas usam a medicação em doses que provocam enjoo. Se estou enjoado, não consigo comer comida de verdade. [...] Ela emagrece? Sim, perde caloria. Mas se nutre bem? Não. Aí começa a perder massa muscular e óssea."
'Novo Mounjaro' tem resultado próximo ao da bariátrica, diz nutrólogo
Novos medicamentos semelhantes ao Ozempic e Mounjaro podem ser aliados importantes no combate à obesidade, avaliou o nutrólogo.
Segundo o médico, a eficácia dessas drogas já se aproxima dos resultados obtidos por cirurgias bariátricas. Ele destaca a Retatrutida, ainda em estudos, que promete redução de até 25% do peso total em um ano.
O Mounjaro apresenta resultados superiores no combate à obesidade, tanto na redução da circunferência abdominal quanto na perda de peso total. A Retatrutida, próxima medicação do mesmo fabricante, mostra resultados ainda melhores.Paulo Gusmão
'Suplemento só é necessário quando dieta falha', diz médico
O uso de suplementos como whey protein não é essencial para pessoas saudáveis, afirmou Gusmão. De acordo com o nutrólogo, uma alimentação equilibrada, com ingestão adequada de proteínas, supre todas as necessidades nutricionais.
Pessoas saudáveis conseguem manter boa forma física sem suplementos. Eles só são indicados quando a alimentação não é suficiente para suprir as necessidades.Paulo Gusmão
Toda quarta, Antonio Tabet conversa com personagens importantes da política, esporte e entretenimento. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no YouTube do UOL
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.