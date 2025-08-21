Ozempic é coadjuvante no emagrecimento, não protagonista, diz nutrólogo

Gusmão destacou que o remédio pode ser uma ferramenta para o tratamento contra a obesidade. "O remédio é um coadjuvante. Em alguns casos, o uso é crônico, indeterminado, mas em muitos o remédio pode sair da história. Se ele for o protagonista, quando sai, tudo desmorona."

Ele também chamou atenção para riscos durante o uso do medicamento. "Muitas pessoas usam a medicação em doses que provocam enjoo. Se estou enjoado, não consigo comer comida de verdade. [...] Ela emagrece? Sim, perde caloria. Mas se nutre bem? Não. Aí começa a perder massa muscular e óssea."

'Novo Mounjaro ' tem resultado próximo ao da bariátrica, diz nutrólogo

Novos medicamentos semelhantes ao Ozempic e Mounjaro podem ser aliados importantes no combate à obesidade, avaliou o nutrólogo.

Segundo o médico, a eficácia dessas drogas já se aproxima dos resultados obtidos por cirurgias bariátricas. Ele destaca a Retatrutida, ainda em estudos, que promete redução de até 25% do peso total em um ano.