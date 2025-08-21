Mau cheiro, suor: qual o desodorante ideal para evitar cada problema

Basta entrar na farmácia ou chegar até as gôndolas de perfumaria no supermercado para se deparar com uma infinidade de modelos de desodorantes. E não é para menos, já que o Brasil é um dos maiores consumidores do produto, de acordo com uma pesquisa realizada pela Euromonitor International.

Com um público cada vez mais assíduo em deixar o suor de lado (e o mau odor, também), a indústria de produtos de higiene não para de investir em novas opções. Mas aí fica a questão: qual é o melhor para a sua pele?

VivaBem conversou com especialistas e montou um verdadeiro dossiê com as informações necessárias para você fazer a melhor escolha.