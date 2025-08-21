Pesquisa dos EUA descobre proteína associada ao envelhecimento do cérebro

Para entender melhor o fenômeno, a equipe elevou artificialmente a quantidade da proteína em animais jovens. Os cérebros e o comportamento desses ratos passaram a se assemelhar ao de indivíduos idosos, com neurônios menos ramificados e menos complexos.

O reverso também se mostrou verdadeiro. Ao reduzir a produção de FTL1 no hipocampo de camundongos mais velhos, os cientistas observaram uma recuperação das conexões nervosas e melhor desempenho cognitivo. Além disso, o bloqueio da proteína ajudou a preservar o metabolismo cerebral, que normalmente fica mais lento com o avanço da idade.

Apesar dos resultados animadores, a pesquisa ainda está restrita a modelos animais e mais estudos são necessários para verificar se a hipótese se aplica em humanos. Mesmo assim, pesquisas do tipo podem abrir caminho para possíveis terapias capazes de retardar o declínio cognitivo humano.

Como manter o cérebro jovem

Embora a ciência esteja avançando no entendimento do envelhecimento cerebral, há estratégias já conhecidas para preservar a saúde da mente. Exercícios físicos regulares, por exemplo, funcionam como "adubo para o cérebro", estimulando a formação de novos neurônios e aumentando o volume do hipocampo.

Atividades que desafiam o raciocínio, como palavras cruzadas, sudoku, xadrez, pôquer e até videogames, também ajudam a manter a mente afiada. O xadrez, em especial, envolve planejamento, estratégia e orientação espacial, exigindo múltiplas habilidades cognitivas.