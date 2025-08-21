Meia do Rio, SP City: por que corridas querem saber mais da sua saúde

Questionário médico teve 80% de adesão. Após a inscrição, os participantes receberam por email um formulário para preencher contato de emergência e informações básicas de saúde, como alergias e doenças já conhecidas. "Ao identificar um chamado pelo número de peito, a equipe já puxa a ficha da pessoa no momento em que faz o atendimento", diz Paulo Carelli, diretor de operações e diretor de prova na Iguana Sports.

Atestado de saúde ainda não é uma opção obrigatória para a Iguana. Carelli acredita que exigir o documento pode afastar as pessoas das corridas. "Muita gente não tem acesso a um médico particular que poderia realizar exames e dar atestado válido. O sistema de saúde não consegue atender pessoas que queiram um atestado para participar de corrida, então a gente colocaria uma barreira."

A gente acredita muito mais numa campanha que alerta as pessoas para realizar exames preventivos, estarem atentas ao estado de saúde delas antes de se expor a esforço excessivo, do que cobrar atestado que pode ser obtido de forma nem sempre idônea. Paulo Carelli, diretor de operações e diretor de prova na Iguana Sports

Exigir documento criaria um novo problema, ele avalia. "É difícil para o médico que não conhece a pessoa emitir atestado e assumir responsabilidade por pessoa de quem ele não tem histórico. Obter por obter é transferência de responsabilidade que não tem benefício para ninguém", afirma. Mas ele disse que, caso a pessoa tenha um atestado, a organizadora terá um espaço no sistema de inscrição para aceitá-lo.

Mais corredores, mais ocorrências

Novas medidas são motivadas por mais casos graves. A Maratona do Rio, organizada por Dream Factory e Spiridon, teve um aumento de 40% nos atendimentos médicos na prova deste ano em relação a 2024. A médica do esporte Flávia Magalhães, que atua há 15 anos na equipe médica da prova, diz que os casos têm sido mais graves também, como fratura de fêmur, o que deixou a sala vermelha do hospital de campanha lotada.