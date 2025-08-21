5 erros comuns na academia que sabotam seus resultados

Ir para a academia é um passo importante para quem busca mais saúde, força e resistência. Mas a forma como você treina pode fazer toda a diferença entre evoluir de verdade ou travar no mesmo lugar —e até se machucar. Muitos deslizes passam despercebidos, mas têm impacto direto no desempenho.

Veja os cinco erros mais comuns que comprometem o treino e entenda como evitá-los.