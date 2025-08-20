Vampiro emocional: 5 táticas para lidar com relacionamentos exaustivos

Os vampiros da ficção sugam sangue; os do mundo real drenam algo igualmente vital: sua energia emocional. Esse "primo moderno" da criatura folclórica é um tipo de parasita social que se alimenta de atenção, compaixão e estabilidade alheia.

Eles não chegam com presas afiadas, mas com palavras, comportamentos e dinâmicas capazes de deixar qualquer um exausto sem perceber. São mestres em monopolizar conversas, criar dramas constantes, se colocar no papel de vítima e manipular situações a seu favor.

E, assim como no cinema, existem diferentes "espécies" desses predadores emocionais. Conhecer seus perfis é o primeiro passo para se proteger — e o kit de sobrevivência envolve mais limites claros e autocontrole do que alho e água benta.