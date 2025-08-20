SUS inicia troca de papanicolau por teste de DNA do vírus; o que muda?

A partir do teste DNA-HPV, o intervalo entre as coletas, quando não houver diagnóstico do vírus, passará a ser de cinco anos. O papanicolau será realizado apenas para confirmação de casos em que o teste DNA-HPV der positivo.

Caso seja detectado um tipo de vírus oncogênico, como o 16 e o 18, a mulher será encaminhada diretamente à colposcopia. Se a colposcopia identificar uma doença cervical, a paciente irá seguir para condutas específicas.

Desde 2021, o teste molecular é recomendado como exame primário para detectar o HPV pela OMS (Organização Mundial da Saúde). O exame é mais eficaz para a redução de casos e mortes causadas pelo câncer de colo de útero por conta de sua maior sensibilidade. A tecnologia utilizada no SUS é nacional, produzida pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, ligado à Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Inicialmente, o exame DNA-HPV será ofertado nos estados que apresentam serviços de referência em colposcopia a biópsia. São eles: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Pará, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, além do Distrito Federal.

A implementação começa com um município em cada estado e será ampliada conforme a finalização da substituição do método. A meta é que, até dezembro de 2026, o rastreio esteja presente na rede pública em todo o território nacional.

O que é HPV?

É o causador de mais de 99% dos casos de câncer de colo do útero. Este é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras, com cerca de 17 mil novos casos por ano no triênio 2023-2025.