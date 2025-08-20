Nova língua, nova lente: como aprender idiomas muda nossa mente

Falar uma nova língua pode parecer, à primeira vista, apenas um exercício de memorização ou repetição de palavras. Mas, para quem realmente se entrega ao processo, é comum notar que os efeitos vão muito além da fala: transformações que atingem o modo de pensar, agir e se relacionar com os outros.
Não por acaso, Carmen Miranda eternizou esse sentimento em "Disseram que voltei americanizada", canção que expressa com ironia o estranhamento, interno e externo, provocado pelas mudanças que ocorrem quando se vive imerso em outro idioma e experimenta novas vivências.
Segundo especialistas, esse tipo de aprendizado estimula áreas do cérebro relacionadas à tomada de decisões, ao autocontrole e à capacidade de adaptação social. E mais do que isso: altera a forma como percebemos a realidade ao nosso redor.
"Aprender idiomas estimula o desenvolvimento cognitivo e amplia a flexibilidade mental, favorecendo uma maior capacidade de adaptação e raciocínio", afirma o psicólogo Yuri Busin, mestre e doutor em neurociência do comportamento pós-graduado pela PUC-RS.
Línguas refletem modos de ser
Cada idioma carrega consigo um universo identitário próprio, e isso se reflete diretamente em como sentimos, nos comportamos e até na intensidade com que expressamos nossas emoções.
Segundo o neurologista Diogo Haddad, do Hospital Nove de Julho (SP), falar um novo idioma vai muito além de trocar palavras: "Ajustamos também nosso comportamento ao código social, ao contexto cultural relacionado àquela língua", explica o médico.
Estudos apontam que a percepção do que é socialmente adequado em cada idioma pode influenciar desde a postura corporal até o tom de voz e o nível de extroversão com que nos comunicamos. É por isso que algumas pessoas se sentem mais formais ao falar inglês britânico, mais expansivas em português brasileiro ou mais contidas ao se expressar em japonês. Essas variações não são aleatórias, refletem as expectativas culturais embutidas em cada língua.
A linguagem, nesse sentido, não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas uma lente que molda nossa forma de ver, sentir e interagir com o mundo.
Como ressalta o psicólogo Yuri Busin: "Toda língua carrega uma carga emocional. No Brasil, por exemplo, há traços na linguagem que facilitam a expressão das emoções. Assim como os italianos, que falam alto e com muita gestualidade, o que não significa que estejam bravos, ou os franceses, cuja fala tende a ser mais contida. Cada idioma tem suas peculiaridades na forma de verbalizar e externalizar o que é subjetivo."
Versões expandidas de nós mesmos
Por mais que aulas e aplicativos sejam ferramentas eficazes para aprender um novo idioma, é na vivência cotidiana, na imersão cultural real, que ocorrem as transformações mais profundas. Comer como os locais, entender suas expressões corporais, seguir costumes, respeitar valores, rir das piadas e participar de rituais sociais... Tudo isso faz com que a língua deixe de ser um conhecimento técnico e passe a integrar a identidade do falante.
Vinícius Pedreira, psiquiatra e professor do Centro Universitário Unime, de Lauro de Freitas (BA), resume bem essa ideia: "Os aspectos culturais e sociais embutidos em cada idioma influenciam diretamente nossas emoções, decisões e relações interpessoais. Desde o modo de tratamento até o senso comum local, tudo isso afeta nossos gestos, ações e até o modo de pensar e se expressar."
Então, será que nos transformamos em outras pessoas quando falamos outro idioma? A resposta mais adequada é: nos tornamos versões diferentes de nós mesmos. Com um cérebro mais flexível, uma identidade mais rica e um comportamento afinado às nuances culturais da nova língua. Longe de nos fragmentar, essa adaptação amplia nossa capacidade de sentir, compreender e conviver.
Como explica o próprio Busin: "O idioma, por si só, não altera o comportamento. Mas quando o aprendizado inclui aspectos culturais, a chance de adoção de novos comportamentos é muito maior".
Essa exposição estimula áreas cerebrais ligadas ao controle cognitivo, como o córtex cingulado anterior, e contribui para a formação do que o especialista em neurociência chama de uma "identidade híbrida" —um mosaico entre os valores que já tínhamos e os traços que adquirimos.
"É como ter um guarda-roupa: quando você precisa de um figurino específico, vai lá, veste e interage com o mundo daquela maneira", compara o psicólogo. E talvez essa seja uma das maiores riquezas de falar outra língua: descobrir, dentro de si, novos jeitos de existir.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.