Nova língua, nova lente: como aprender idiomas muda nossa mente

Como ressalta o psicólogo Yuri Busin: "Toda língua carrega uma carga emocional. No Brasil, por exemplo, há traços na linguagem que facilitam a expressão das emoções. Assim como os italianos, que falam alto e com muita gestualidade, o que não significa que estejam bravos, ou os franceses, cuja fala tende a ser mais contida. Cada idioma tem suas peculiaridades na forma de verbalizar e externalizar o que é subjetivo."

Imagem: Getty Images

Versões expandidas de nós mesmos

Por mais que aulas e aplicativos sejam ferramentas eficazes para aprender um novo idioma, é na vivência cotidiana, na imersão cultural real, que ocorrem as transformações mais profundas. Comer como os locais, entender suas expressões corporais, seguir costumes, respeitar valores, rir das piadas e participar de rituais sociais... Tudo isso faz com que a língua deixe de ser um conhecimento técnico e passe a integrar a identidade do falante.

Vinícius Pedreira, psiquiatra e professor do Centro Universitário Unime, de Lauro de Freitas (BA), resume bem essa ideia: "Os aspectos culturais e sociais embutidos em cada idioma influenciam diretamente nossas emoções, decisões e relações interpessoais. Desde o modo de tratamento até o senso comum local, tudo isso afeta nossos gestos, ações e até o modo de pensar e se expressar."

Então, será que nos transformamos em outras pessoas quando falamos outro idioma? A resposta mais adequada é: nos tornamos versões diferentes de nós mesmos. Com um cérebro mais flexível, uma identidade mais rica e um comportamento afinado às nuances culturais da nova língua. Longe de nos fragmentar, essa adaptação amplia nossa capacidade de sentir, compreender e conviver.