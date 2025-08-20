'Novo Mounjaro' tem resultado próximo ao da bariátrica, diz nutrólogo

O médico explica que a técnica de cirurgia bariátrica mais comum atualmente, a gastroplastia sleeve, tem resultados comparáveis ao do medicamento. "Apenas a bariátrica com bypass apresenta efeito superior, mas envolve um procedimento mais invasivo, com riscos e acompanhamento prolongado", continua.

Gusmão defendeu ampliar o acesso aos medicamentos: "Os remédios mais antigos já surfaram sozinhos numa onda. Vamos lá baixar esse preço, reduzir essa margem de lucro e colocar isso acessível na rede pública."

'Ozempic é coadjuvante, não protagonista no emagrecimento', diz médico

O uso do Ozempic, medicamento originalmente criado para diabetes tipo 2, vem ganhando espaço como auxiliar no emagrecimento por seu efeito supressor do apetite, segundo Gusmão. O médico ressalta que o remédio é eficiente, mas deve ser um coadjuvante em um processo que priorize reeducação alimentar e prática de exercícios físicos.

Essas medicações são eficazes, mas apresentam limitações. É fundamental trabalhar a consciência, pois nossa biologia e evolução não acompanham as mudanças do ambiente atual. Paulo Gusmão

'Suplementos não são essenciais para saudáveis', diz médico

O uso de suplementos como whey protein não é necessário para pessoas saudáveis, afirmou Gusmão. De acordo com o nutrólogo, uma alimentação equilibrada, com ingestão adequada de proteínas, supre todas as necessidades nutricionais.