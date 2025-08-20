Medicamentos manipulados são tão seguros quanto os industrializados?

Além disso, ele explica que a manipulação deve ocorrer por meio de colaboradores capacitados e sob supervisão do farmacêutico, considerando infraestrutura adequada, procedimento operacional padrão, limpeza e sanitização, com controle dos processos e registros envolvidos. Mesmo temperatura, umidade dos ambientes e qualidade da água são supervisionados.

As farmácias também podem enviar amostras a laboratórios externos para verificar concentração de ativos e conformidade com a fórmula prescrita.

"Para substâncias, como hormônios, antibióticos e citostáticos são feitas, obrigatoriamente, análises de teor (quantidade exata do ativo) e uniformidade, em laboratórios credenciados. Além de serem manipulados em cabines específicas, com pressão negativa, para evitar a contaminação cruzada e garantir a segurança do manipulador e do produto final", explica Karina Soeiro.

Já para substâncias cuja dose eficaz é próxima da tóxica, a farmácia deve, além das análises periódicas, verificar a concentração das diluições e como o medicamento se dissolve, para garantir a qualidade dos produtos sólidos manipulados.

"Ou seja, o processo magistral opera sob rigorosos processos de controle de qualidade e monitoramento, com utilização e respaldo de referências contidas em literaturas oficialmente reconhecidas pela Autoridade Sanitária, os quais trazem informações sobre as doses e indicações dos insumos", reforça Fiaschetti.

Regras e fiscalizações rigorosas

Apesar da ideia de que medicamentos manipulados seriam menos controlados, o setor é submetido a um conjunto exigente de normas. As farmácias só podem funcionar com licença da Vigilância Sanitária local, que realiza inspeções regulares para verificar se as Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos estabelecidas pela Anvisa por meio da RDC 67/2007 estão sendo cumpridas.